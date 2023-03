Criança encontra crânio ao brincar com terra em bairro de Palmas

Monte de aterro tinha sido descarregado na porta de uma casa em construção no setor Bertaville, na região Sul de Palmas. Ossada foi recolhida e vai passar por exames. Ossada estava em aterro comprado por morador

Reprodução/Redes Sociais

Um crânio foi encontrado por uma criança que brincava em monte de aterro no setor Bertaville, na região sul de Palmas. O caso foi registrado pela Polícia Militar na noite desta quarta-feira (1°).

Uma testemunha contou à polícia que uma carrada de aterro tinha sido descarregada na frente de uma casa em construção na terça-feira (28). Desde então seu irmão tem brincado no local e informou que havia “uma cabeça de osso no local”.

O denunciante relatou que foi verificar nesta quarta-feira (1°) e chamou a polícia após verificar que realmente havia uma ossada no local. A princípio foi encontrado apenas o crânio.

A PM informou que chamou a perícia, os bombeiros e o IML. Após os trabalhos no local a ossada foi recolhida pelos peritos.

A Secretaria de Segurança Pública (SPP) informou que equipes da Polícia Civil estiveram no local e já estão procedendo às investigações. Exames periciais serão realizados para que seja possível obter mais informações.

Crânio foi encontrado em monte de terra

Reprodução/Redes Sociais

