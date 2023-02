Criança filha de piauienses mortos em tragédia no Litoral de SP segue internada em hospital e apresenta melhora

O menino de 2 anos foi resgatado com vida debaixo dos escombros em Barra do Sahy. Ele é filho dos piauienses Adriel de Sousa Costa e Maria dos Santos Gomes da Conceição, naturais de São Pedro do Piauí. Criança de 2 anos filho de piauienses mortos após chuvas em SP segue internado em hospital

Arquivo Pessoal

A criança de dois anos que foi resgatada debaixo dos escombros no bairro Barra do Sahy, em São Sebastião, Litoral Norte de São Paulo, se recupera em um hospital na cidade de Caraguatatuba (SP). O menino é filho dos piauienses Adriel de Sousa Costa e Maria dos Santos Gomes da Conceição, naturais de São Pedro do Piauí, e que morreram por conta das fortes chuvas no Litoral de São Paulo. Autoridades de São Paulo não confirmaram os nomes.

(ATUALIZAÇÃO: Inicialmente, a família de Beatriz Farias Macedo informou que ela estava entre os mortos na tragédia. Mais tarde, entretanto, informou que ela está desaparecida. A reportagem foi atualizada às 14h15.)

Ao g1, o tio do garoto, o carpinteiro Benedito, informou que o menino está consciente, já caminha, mas o rosto dele ainda continua inchado. Não há previsão de quando a criança receberá alta hospitalar.

“Ele se recuperou, já está andando, já começou a abrir o olho”, relatou Benedito.

O carpinteiro disse que teve dificuldade em chegar até a unidade hospitalar em Caraguatatuba (SP) devido às interdições nas rodovias.

“Me ligaram e foi a maior dificuldade para chegar aqui porque as estradas estão interditadas, mas ontem [segunda-feira] eu cheguei aqui, passei a noite aqui”, comentou.

O casal Adriel de Sousa Costa e Maria dos Santos Gomes da Conceição, e o filho Adrian José da Conceição Costa, 11 anos, estão entre as vítimas das fortes chuvas no Litoral Norte de São Paulo. Uma filha do casal, de 15 anos, e dois sobrinhos, um deles Rafael Nunes de Oliveira, de 25 anos, continuam desaparecidos. Além da criança de 2 anos, ficou ferida também Ana Cristina da Conceição Silva (irmã de Maria).

Segundo Francisco José Gomes da Silva, irmão de Maria dos Santos Gomes da Conceição, as vítimas estavam na mesma casa em Barra do Sahy quando o deslizamento de terra atingiu o imóvel. Adriel e Maria dos Santos moram em São Paulo há pelo menos três anos.

Benedito relatou que, após a morte dos pais do menino, a família se dividirá para cuidar dele. “A família é muito unida, a gente vai cuidar bem dele”, destacou.

Outra vítima

Ariosvaldo Paes Landim, 46 anos, morreu soterrado e a sobrinha Beatriz Farias Macedo desapareceu na tragédia de São Paulo

Arquivo Pessoal

Na cidade de São Braz do Piauí, o piauiense Pedro Pindaíba Farias contou que o primo Ariosvaldo Paes Landim, 46 anos, morreu soterrado. Já a sobrinha dele, Beatriz Farias Macedo, 26 anos, grávida de três meses, está desaparecida. Outras três pessoas da família ficaram feridas.

“Eles estavam em casas diferentes. O Ariosvaldo estava com os irmãos, cunhados e sobrinhos saindo do local onde estavam, quando ele decidiu voltar para buscar algo e a barreira de terra desceu. Já a minha sobrinha estava com o esposo aguardando ajuda e a casa deles foi atingida pelo deslizamento de terra”, contou.

Compartilhe esta notícia no WhatsApp

Compartilhe esta notícia no Telegram

Governo promete ajuda

O governador do Piauí, Rafael Fonteles (PT), determinou às secretárias de Segurança, Saúde, Assistência Social e de Governo medidas para o traslado dos corpos para o estado e providências para dar assistência necessária às famílias.

O governo também ofereceu ajuda para identificar os feridos e dar a assistência as famílias. O Corpo de Bombeiros e o Gabinete Militar também foram acionados.

📲 Confira as últimas notícias do g1 Piauí

📲 Acompanhe o g1 Piauí no Facebook, no Instagram e no Twitter

VÍDEOS: Assista às notícias mais vistas da Rede Clube

Mata