Criança inala fumaça após incêndio em quarto e é internada em estado grave no interior de SP

O incêndio que atingiu uma residência na rua Barão do Rio Branco, em Ourinhos (SP), deixou uma criança de cinco anos internada em estado grave após ela ter inalado uma grande quantidade de fumaça. O caso ocorreu na madrugada de terça (24), mas foi divulgado nesta sexta-feira (27).

A vítima, identificada como Alicia Indeu da Costa, dormia sozinha em seu quarto no momento do incêndio. Um curto circuito no ventilador que estava ligado teria dado início ao incêndio.

De acordo com a Guarda Civil Municipal, que atendeu a ocorrência, o pai da menina acordou durante a noite após sentir um forte cheiro de fumaça e correu para o quarto da filha, onde se deparou com o cômodo em chamas e rapidamente retirou a menina do local.

Ainda segundo a GCM, o pai da vítima também sofreu algumas queimaduras, enquanto tentava controlar o incêndio. Ao retirá-la do local, ele a levou até o atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ourinhos.

A menina inalou fumaça tóxica e, após atendimento na UPA, foi encaminhada em estado grave até a UTI da Santa Casa de Ourinhos. Nas redes sociais, os familiares postaram uma corrente de oração feita em frente à unidade hospitalar.

