Criança morre e cinco pessoas ficam feridas após serem atropeladas por carro em Campos do Jordão, SP

O acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira (13), em frente a uma creche. Uma professora estava dirigindo o veículo. Caso foi registrado na delegacia de Campos do Jordão

TV Vanguarda

Uma criança morreu e cinco pessoas ficaram feridas na tarde desta segunda-feira (13), após serem atropeladas por um carro em frente a uma creche em Campos do Jordão (SP). Segundo a Polícia Civil, a motorista era uma professora.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu em frente a creche do bairro Vila Santo Antônio, por volta das 13h.

Ainda segundo a Polícia Civil, a professora perdeu o controle da direção em uma ladeira e acabou atropelando três adultos e três crianças. Ela teria relatado que o freio do carro falhou.

Todas as vítimas foram socorridas pelos bombeiros e levadas para o pronto-socorro da cidade. Uma das crianças não resistiu aos múltiplos ferimentos e morreu no hospital.

Não há informações sobre o estado de saúde das outras vítimas.

Até a publicação desta reportagem, o caso estava sendo registrado na delegacia da cidade.

Veja mais notícias do Vale do Paraíba e região bragantina

Mata