Criança Yanomami de quatro anos resgatada com desnutrição grave tem peso de bebê de oito meses

Condisi-YY/Arquivo Pessoal

Uma criança Yanomami de quatro anos foi resgatada com peso correspondente a um bebê de oito meses. Indígenas Yanomami enfrentam uma grave crise sanitária no território, o maior do Brasil, e crianças têm sido vítimas da desnutrição.

O g1 teve acesso a alguns dos relatórios médicos das vítimas. Entre elas está uma menina de 4 anos pesando 9,9 kg. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), o peso dela corresponde a um bebê de oito meses do sexo femino.

Segundo o relatório, ela foi internada na terça-feira (24) no Hospital da Criança Santo Antônio, único hospital infantil de Roraima e chegou a ter uma parada respiratória.

Outro registro é de um menino de um ano e quatro meses, que foi resgatado com 7 kg – 3 kg a menos que o peso ideal para idade. Segundo a SBP, o peso corresponde ao de um bebê de 8 meses do sexo masculino.

Criança de 4 anos é resgatada com peso de bebê em terra Yanomami

Arte/g1

A pediatra Isabela Balalai, membro da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), explica que a desnutrição pode causar diversos problemas no desenvolvimento infantil.

“Com esse nível de desnutrição nos primeiros anos de vida, há alto risco de impacto no desenvolvimento cerebral. Além disso, atraso cognitivo, déficit de crescimento, alterações psicológicas e atrasos motores”.

A especialista explica ainda que há alto risco de problemas no desenvolvimento imunológico, o que aumenta o risco de morte.

“A criança desnutrida fica imunocomprometida. Ou seja, o sistema imune não dá conta de fazer a proteção, e qualquer doença pode levar a óbito. Há alto risco de doenças infecciosas”, completou.

Resgate

O g1 também teve acesso a dados de outras duas crianças resgatadas, de 1 ano e 8 meses, ambas com peso no limite do normal para suas idades. Segundo os registros, a criança de um ano tinha 10,5 kg, e a bebê, 7,2 kg. No entanto, as duas foram resgatadas em avançado estado de desidratação.

Não há hospitais dentro da Terra Yanomami. O posto de Surucucu funciona como uma unidade de referência na reserva. É para lá que, inicialmente, os casos que precisam de maior atenção são levados. Depois, os pacientes são removidos de avião até Boa Vista, numa viagem que dura cerca de 1h30.

Na capital, as crianças são internadas no Hospital Santo Antônio, única unidade infantil de alta e média complexidade, administrado pela prefeitura. Além do corpo visivelmente fragilizado pela falta de peso, com as costelas aparentes, outros sinais também são observados pelos médicos.

Nesta quinta-feira (26), o número de meninos e meninas Yanomami – grande parte com desnutrição – chegou a 53, na unidade. As internações correspondem a 82,8% de todos os indígenas atendidos no local.

Do total, há sete crianças na UTI – destas, três estão intubadas no Hospital da Criança Santo Antônio. São levadas para o hospital as crianças doentes que tiveram o quadro de saúde agravado, não sendo mais possível tratá-las nas comunidades onde vivem.

Em todos os quadros, as crianças Yanomami têm baixo peso para a idade, agravado por doenças como malária, diarreia, verminose. Associadas, essas doenças tornam o quadro clínico ainda mais complexo.

“Elas são pequenas, emagrecidas, caquéticas, com o cabelo já mais ralo, a pele descamando. Esses são os sinais de que elas estão desnutridas há bastante tempo”, diz o pediatra Eugênio Patrício, responsável pelo setor de cuidados prolongados, onde os pacientes precisam de tratamentos com diagnósticos considerados complexos.

Posto Surucucu, onde indígenas recebem atendimento

Condisi-YY/Divulgação

Situação Yanomami

Maior reserva indígena do país, a Terra Yanomami está no centro do debate nacional após dezenas de denúncias revelarem o caos sanitário na saúde. São relatos e imagens que expõem indígenas extremamente desnutridos e com malária, abandonados pelo governo.

Autoridades locais, líderes indígenas, organizações e ambientalistas afirmam que a maior causa para se chegar ao atual caos sanitário da reserva foi o avanço do garimpo, frente à omissão do estado brasileiro em assegurar a proteção do território e, consequentemente, aos Yanomami.

Em dezembro do ano passado, o g1 e a GloboNews mostraram imagens de crianças Yanomami sofrendo com desnutrição grave na Terra Indígena. As fotos, divulgadas pela associação Urihi Associação Yanomami, revelaram meninos e meninas extremamente magros e com costelas aparentes.

Em 2021, o g1 e o Fantástico já tinham registrado cenas inéditas e exclusivas de crianças extremamente magras, com quadros aparentes de desnutrição e de verminose, além de dezenas de indígenas doentes com sintomas de malária em comunidades Yanomami.

O atual governo estima que ao menos 570 crianças morreram na região nos últimos quatro anos, vítimas de desnutrição, malária, pneumonia e contaminação por mercúrio. Em 2022, foram 99 mortes de crianças.

Conheça a terra Yanomami

Arte/g1

Emergência

Após várias imagens e relatos de avanço de doenças na Terra Yanomami, o Ministério da Saúde declarou emergência de saúde pública para combater desassistência de indígenas no território.

O governo federal também criou o Comitê de Coordenação Nacional para discutir e adotar medidas em articulação entre os poderes para prestar atendimento a essa população.

O plano de ação deve ser apresentado no prazo de 45 dias, e o comitê trabalhará por 90 dias – prazo que pode ser prorrogado.

Após visitar a reserva, o secretário de Saúde Indígena (Sesai) do Ministério da Saúde, Weibe Tapeba, disse que o cenário é de guerra e planeja instalar dentro da reserva um hospital de campanha para atender os inúmeros indígenas doentes.

O que está acontecendo com o povo Yanomami?

