Crianças aprendem a importância de saber lidar com o dinheiro ‘tocando’ pequenos negócios

Com ajuda da família, meninas de Palmas aprendem como empreender e ainda conquistar objetivos. Psicóloga fala importância da ação para a vida adulta e da necessidade de orientação. Crianças se interessam por empreender desde cedo e realizam sonhos

Com apenas 11 anos, Sofia de Oliveira, de Palmas, queria comprar um teclado. Mas para conseguir realizar esse sonho, ela teve uma ideia diferente: começou a vender brigadeiros para juntar o valor do instrumento. Mas as vendas deram tão certo, que com ajuda do irmão, Daniel, de 13 anos, eles continuaram com a ideia de empreender.

“Eu entrei de férias no dia 15 e falei com a minha mãe se eu podia fazer brigadeiro. Aí no dia 16 a gente comprou os materiais, fez umas três caixinhas e começou a vender. A gente vendeu todas e começou daí a vender mais”, contou a menina.

Sofia faz os brigadeiros e o irmão Daniel ajuda a divulgar nas redes sociais

TV Anhanguera/Reprodução

Com touca no cabelo e luvas nas mãos, Sofia participa da produção com muito capricho. Tudo para realizar o sonho de ter o teclado.

Para ajudar, o irmão tira fotos, faz vídeos e posta os produtos nas redes sociais. “Criei o Instagram dela e comecei a postar as fotos, os Reels e daí engajou, e começamos a vender bem mais”, disse Daniel, de 13 anos.

Esse verdadeiro empreendimento, que começou com o sonho de Sofia, é supervisionado pela mãe, Shirley Oliveira. “Ela no início achou que tudo era lucro e eu falei que para gerar os brigadeiros tivemos que comprar material. Então temos que tirar esse dinheiro. Ela está valorizando o dinheiro dela, porque agora ela pensa bem antes de comprar”, afirmou a mãe.

Pulseiras

Também empreendendo desde jovem, Aline Peres, de 10 anos, começou a vender pulseiras e outros itens com miçangas na loja da irmã. Ela mesma confecciona as peças.

Aline, de 10 anos, faz pulseiras e vende na loja da irmã

TV Anhanguera/Reprodução

Mas mesmo com a ajuda da família, a jovem já percebeu que nem sempre é fácil empreender. “Vi minha irmã fazendo a loja dela aí fui pesquisar coisas legais para fazer para eu vender e achei pulseiras”, contou Aline, que começou seu ‘negócio’ há dois meses.

A irmã mais velha e empresária Amanayara Peres fica feliz em saber que serviu de inspiração. “É uma forma de ocupar a cabecinha dela, tirar mais das telas, para ela fazer as pulseiras e empreender”, disse.

Benefícios para a vida adulta

Para a psicóloga Ana Caroline Guida empreender desde mais cedo com certeza ajuda as crianças na vida adulta.

“Para não tirar o foco do que é prioridade para agora, para entender que a escola, que os estudos, que tem uma certa rotina que ele precisa buscar. Mas que aquilo ali seja algo a mais para ser trabalhado de uma forma que vai formar o caráter”.

Entretanto, é preciso tomar cuidado para a criança não pular etapas da vida. “Pelo fato de ainda ser criança, isso já nos dá um alerta de que precisa de um cuidado, uma orientação e uma supervisão dos pais nessa questão, principalmente se tratando de algo relacionado ao sistema da vida adulta, e não pular fases da infância”, explicou a psicóloga.

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

Mata