Crianças de 3 e 7 anos estavam em imóvel onde casal foi achado morto; suspeita é de feminicídio

Investigação da polícia aponta que homem matou a esposa a facadas e cometeu suicídio. Mulher de 25 anos foi achada sem vida na cama, ao lado do filho de 3 anos que dormia, em Dois Córregos (SP). De acordo com BO, Luciana e Bernardo voltaram a morar juntos em fevereiro deste ano, em Dois Córregos (SP)

Dois meninos, de 3 e 7 anos, estavam no imóvel onde um casal foi achado morto em Dois Córregos (SP). Segundo a Polícia Civil, a suspeita é de que o homem matou a esposa a facadas e cometeu suicídio.

O caso foi registrado nesta segunda-feira (6). De acordo com a Polícia Civil, a babá das crianças foi quem chamou a polícia após encontrar o homem morto ao chegar na casa para trabalhar. Bernardo Agricio da Silva, de 31 anos, estava do lado de fora do imóvel, enforcado com uma corda.

À polícia, a babá contou que, após encontrar Bernardo morto, entrou na casa e chamou pela patroa, Luciana Maria da Silva. Como não teve resposta, ela seguiu até o quarto, onde encontrou o corpo da vítima na cama, com o filho de 3 anos dormindo ao lado.

Vítima foi identificada como Luciana Maria da Silva, de 25 anos, em Dois Córregos (SP)

A polícia informou que, além do menino, uma outra criança, de 7 anos, filho da mulher, estava na residência, dormindo em outro quarto. Os dois meninos, segundo o registro policial, foram encaminhados ao Conselho Tutelar enquanto ainda dormiam.

Medida protetiva

Em dezembro de 2022, Luciana registrou um boletim de ocorrência contra Bernardo por ameaça. Ela pediu uma medida protetiva contra o marido, no entanto, segundo a babá, no início do mês de fevereiro, o casal voltou a morar na mesma casa.

A Polícia Civil pediu exame necroscópico nos corpos para confirmar as causas das mortes. A perícia técnica constatou que Luciana morreu, possivelmente, em decorrência de ao menos cinco golpes de faca na cabeça. O objeto foi apreendido na casa.

O caso foi registrado como feminicídio. O corpo de Luciana é velado na manhã desta terça-feira (7), às 7h, no Velório Municipal de Dois Córregos. O sepultamento está marcado para as 10h no Cemitério Municipal.

Luciana deixa dois filhos: um de 3 e outro de 7 anos

