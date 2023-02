Crianças de 5 a 11 anos já podem tomar dose de reforço da vacina contra Covid-19 em Porto Velho

Bebês de seis meses a crianças menores de 12 anos podem tomar a 1ª dose do imunizante. Doses de reforço serão liberadas para crianças a partir de 3 anos. Vacinação de bebês contra a Covid

Crianças de 5 a 11 anos já podem tomar a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Porto Velho. A Secretaria de Saúde também retomou a aplicação da 1ª dose para crianças de 6 meses a 11 anos.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), a vacina está disponível em todas as UBS da cidade, das 8h às 18h.

Pfizer

Um dos imunizantes, a Pfizer Baby, pode ser aplicada em crianças de seis meses a menores de 5 anos, enquanto a Pfizer Pediátrica é voltada para o público de 5 anos a menores de 12 anos.

Nesses casos, o esquema vacinal é completado com três doses. Da primeira para a segunda dose, é preciso respeitar o intervalo de quatro semanas. Da segunda dose para a terceira, o intervalo é de oito semanas.

Coronavac

Para as crianças que já iniciaram o esquema vacinal com a Coronavac, a 2ª dose precisa ser do mesmo imunizante e precisa ser tomada em um intervalo de 28 dias. Nesse caso, a dose de reforço é disponibilizada apenas em quatro unidades:

USF Agenor de Carvalho (segunda a quinta-feira)

USF Maurício Bustani (segunda a quinta-feira)

USF José Adelino (terça a sexta-feira)

USF Castanheira (quarta a sexta-feira)

O horário de atendimento nas quatro unidades é das 8h às 18h.

