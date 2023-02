Crianças de escola em Bebedouro, SP, enviam cartas para vítimas de tragédia no Litoral Norte de SP

Ideia partiu de aluna durante roda de conversa em sala de aula. Estudantes de três e quatro anos fizeram desenhos com corações, animais e bonecas. Crianças de Bebedouro, SP, mandam cartas para vítimas de temporal no Litoral Norte de SP

Corações, animais, bonecas. Esses desenhos e outros estão entre cartinhas feitas por crianças de três a quatro anos de Bebedouro (SP) para serem entregues aos sobreviventes da tragédia após as fortes chuvas no Litoral Norte de São Paulo.

O assunto ganhou as rodas de conversas dos pequenos alunos de uma escola da cidade após uma das estudantes comentar com a professora Katy Valencio que havia visto os problemas em São Sebastião (SP).

LEIA TAMBÉM:

Vídeo mostra bombeiros da região em busca de vítima no Litoral Norte de SP

Prefeitura de Ribeirão arrecada mantimentos para vítimas da chuva no Litoral Norte de SP

Veja onde fazer doações na região para vítimas das chuvas no litoral Norte de SP

O projeto saiu do campo das ideias e ganhou vida. As cartas, com afeto e esperança em meio aos desenhos e mensagens, serão enviadas para o litoral junto com mantimentos e roupas arrecadados na cidade.

“Perguntei como poderíamos ajudar e ela [a aluna] deu a ideia de pedir para turminha trazer algo. No decorrer da roda, algumas crianças começaram querendo tirar os sapatos para doar, outras queriam doar a garrafinha, mas na hora a única coisa que podíamos doar seria uma cartinha. Então sugerimos que eles fizessem uma cartinha para entregarmos junto com as doações que conseguiríamos arrecadar. Cada criança fez e pôde colocar um pouquinho de amor e solidariedade”, explica Katy.

Crianças de escola em Bebedouro, SP, fazem cartas para vítimas no Litoral Norte paulista

Reprodução EPTV

Mais ajuda

Bebedouro contribuiu com a solidariedade em meio à tragédia não só com as cartinhas das crianças.

Guardas municipais e integrantes da equipe da Defesa Civil da cidade foram enviados ao litoral para auxiliar o Corpo de Bombeiros no resgate das vítimas. O grupo voltou ao interior paulista na sexta-feira (24).

Segundo o comandante da Defesa Civil de Bebedouro, Luiz Antônio Luciano da Silva, a maior dificuldade na ação em São Sebastião foi a comunicação.

“A maior dificuldade lá era a comunicação. Os distritos de São Sebastião estavam sem luz, sem água e sem internet. Outra dificuldade também foi chegar onde as pessoas estavam ilhadas. Não tinha trilhas para chegar nesses pontos, estava tudo destruído. Tivemos que subir em 1500 metros para chegar ao topo”.

Um dos guardas municipais enviado na ação foi Ederson Correia. Ele conta que a primeira missão foi realocar um casal de idosos que estava isolado próximo à Praia de Boiçucanga.

“Nos dividimos em duas equipes. A primeira foi até o meio do morro de difícil acesso. Conseguimos abrir a trilha e chegamos na residência. A família estava bem, mas isolada tomando água de coco e esperando o resgate. Na parte de descer do morro, tivemos um pouco de dificuldade porque ali é uma área de risco e a senhora tinha um pino no tornozelo”.

Voluntários de Bebedouro, SP, ajudam nas buscas de vítimas em São Sebastião

Reprodução/EPTV

Tragédia no litoral

Dezenas de pessoas morreram, casas foram destruídas e rodovias bloqueadas após um temporal histórico que atingiu o Litoral Norte de São Paulo durante o último fim de semana.

A chuva começou no sábado (18). Durante a noite, ela já era muito forte e não parou mais. Por conta disso, a maioria dos estragos começou já na madrugada de domingo (19).

A cidade mais prejudicada foi São Sebastião. A Vila Sahy, na Costa Sul do município, foi a mais atingida por deslizamentos de terra e ficou totalmente destruída. O local soma a maior parte das vítimas da tragédia.

Outra cidade da região com registro de morte foi Ubatuba, onde uma menina de sete anos morreu após uma pedra de duas toneladas deslizar e atingir o local ela morava.

Caraguatatuba, Guarujá e Bertioga também sofreram prejuízos e tiveram moradores desabrigados e desalojados, mas nenhuma morte foi registrada.

Bombeiros fazem buscas por vítimas do temporal na Vila Sahy, em São Sebastião, no Litoral Norte de São Paulo, no dia 26 de fevereiro de 2023

GloboNews/Reprodução

Veja mais notícias da região no g1 Ribeirão Preto e Franca

VÍDEOS: Tudo sobre Ribeirão Preto, Franca e região

valipomponi