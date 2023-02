Crianças e adolescentes venezuelanos são maioria entre resgatados do trabalho infantil em 2022 em Roraima

Ao todo, foram resgatados 71 vítimas, desses, 51 eram migrantes venezuelanos. Fiscalizações ocorreram estabelecimentos de reciclagem, mecânicas, malharia, feiras livres, distribuidora, parque de diversão e até na área da construção civil. Crianças são encontradas em situação de trabalho escravo em Roraima

AFT/Divulgação

Crianças e adolescentes venezuelanos foram a maioria entre resgatados de situações de trabalho infantil em Roraima no ano de 2022: do total de 71 vítimas, 51 eram migrantes, o que representa 71%. Os dados são da Auditoria Fiscal do Trabalho (AFT), órgão ligado ao Ministério do Trabalho.

Esta maioria representa o mesmo cenário de anos anteriores (veja mais abaixo). São fiscalizações que ocorreram em estabelecimentos de reciclagem, mecânicas, malharia, feiras livres, distribuidora, parque de diversão e até na área da construção civil.

Do total de resgatados em 2022, 56 são meninos. A criança mais nova resgatada do trabalho infantil tinha apenas 5 anos e auxiliava a mãe na venda de rosas e balões pelas ruas de Boa Vista.

Os números do trabalho infantil em Roraima aumentaram consideravelmente desde a pandemia. Confira na tabela abaixo:

Números do trabalho infantil em Roraima

Os resgatados foram encaminhados à assistência social para a tomada das providências cabíveis. Alguns adolescentes com idades a partir de 14 anos foram inseridos em um programa de aprendizagem profissional.

Entre os migrantes resgatados havia um adolescente de 16 anos. Ele foi encontrado durante a operação Caqueado III, deflagrada em dezembro do ano passado, que, a princípio, pretendia resgatar vítimas do trabalho escravo. À época, foram encontradas 15 pessoas em situação de escravidão.

“Esse caso do Alto Alegre foi marcante porque o adolescente, migrante venezuelano, era quem realizava o trabalho mais pesado e perigoso. Ele não tinha nenhum EPI, uniforme, calçado, nada. Isso ocorreu em plena Copa do Mundo. Ele trajava a camisa 10 do Neymar, estava fora da escola, mal alojado em uma área perigosa de acesso ao garimpo, numa cidade que não era a dele. Esse país que o recebeu garante direitos básicos às crianças e adolescentes, direitos que efetivamos quando o resgatamos de condições análogas à de escravo, interrompendo a exploração que vinha sofrendo” relatou Bruna Quadros, auditoria-fiscal do trabalho, que participou da operação Caqueado III.

Migrante da Venezuela, adolescente de 16 anos foi resgatado de trabalho análogo à escravidão em Roraima

GEFM/Divulgação

A mãe do menino, que também trabalhava em condições de trabalho escravo, também foi resgatada. Após serem resgatados, ambos tiveram os contratos de trabalho rescindidos e as verbas trabalhistas integralmente pagas. Além disso, o empregador fez o pagamento de uma indenização a cada trabalhador a título de dano moral individual. Ele receberão três parcelas do Seguro Desemprego.

Ao todo, 30 empregadores foram autuados pela exploração das crianças e adolescentes em 2022. A auditora-fiscal do trabalho reforçou a importância das denúncias.

“As denúncias são uma forma de comunicação da sociedade com a Inspeção do Trabalho, assim todos se engajam para melhorar as condições de trabalho no Brasil. Em vez de apenas reclamar sobre as coisas erradas que ocorrem no país, o cidadão pode ajudar o Estado a atuar onde ele é mais necessário. Quanto mais completa e relevante a denúncia, maior a chance de ser apurada” disse.

A legislação vigente no Brasil proíbe integralmente que crianças menores de 13 anos participem de atividades laborais. Adolescentes entre 14 e 16 anos, podem trabalhar sob a condição de aprendiz e para aqueles entre 16 e 18 anos, o trabalho parcial – sem atividades noturnas, perigosas e insalubres – é permitido.

Grande parte das crianças e adolescentes resgatados do trabalho infantil faziam reparação de veículos

AFT/Divulgação

‘Sistema Ipê’

Denúncias de trabalho escravo podem ser feitas de forma remota e sigilosa no Sistema Ipê, lançado em 2020 pela Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT) em parceria com a Organização Internacional do Trabalho (OIT). O Sistema coleta e administra denúncias de trabalho infantil em todo o território brasileiro.

Segundo a auditoria fiscal do trabalho, Thais Castilho, os empregadores têm consciência do que é o trabalho infantil e, devido à impunidade, mantém as crianças e adolescentes no trabalho. Para ela, a importância das inspeções é fortalecer a conscientização.

Para denúncias sobre outras irregularidades, inclusive exploração do trabalho infantil, as denúncias devem ser feitas através do Canal Denúncia do Ministério da Economia.

Trabalho infantil em números

O levantamento “O Trabalho Infantil a partir da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Trimestral”, realizado com base nos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostrou que 86% de adolescentes entre 14 e 17 anos que estão no mercado de trabalho encontram-se em situação de trabalho infantil. Em 2020 a taxa era de 84,8%.

Fiscalização contra o trabalho escravo em Roraima

AFT/Divulgação

