Crianças e adultos podem aproveitar programação cultural gratuita neste fim de semana no Sesc de Mogi

A partir desta sexta-feira (27), unidade recebe espetáculos de teatro, circo e música, além de oficinas para toda a família. Animais corajosos e covardes, honestos e trapaceiros aparecem em diferentes fábulas neste espetáculo de animação

O fim de semana se aproxima e o Sesc de Mogi das Cruzes promete muitas atrações culturais para a família. A partir destas sexta-feira (27), a unidade recebe apresentações de circo, teatro, show musical e atividades relacionadas ao meio ambiente. Toda a programação é gratuita (confira os detalhes abaixo).

Para quem quer dar boas risadas, a atração fica por conta do Circo Caramba. Já no sábado (28), o público poderá acompanhar o espetáculo ‘Fábulas’ de animação com seres diferentes no sábado (28). No domingo (29), os portelenses Serginho Procópio e Paulão 7 Cordas apresentam um show que promete emocionar a plateia com clássicos da azul e branca de Madureira.

O Sesc está localizado na Rua Rogério Tacola, 118, Socorro.

Confira a programação

27/01, sexta-feira

A estreia – Circo Caramba

Ao fim do show da Banda Incrível Som, Jerônimo, o funcionário responsável por desmontar o palco e guardar os instrumentos, encontra a plateia esperando por um improvável bis. Essa deve ser a oportunidade perfeita para que o personagem possa, finalmente, estrear o show que sempre sonhou apresentar. Quando terminam os shows da Banda Incrível Som, a rotina se repete sempre da mesma forma: a banda se retira, o público vai embora e “entra em cena” Jerônimo, o funcionário responsável por desmontar o palco e guardar os instrumentos.

Quando: 27/01, sexta

Horário: 20h às 21h

Onde: Tenda

Classificação: Livre

Gratuito – Sem retirada de ingressos

28/01, sábado

Fábulas

Num tempo onde os bichos ainda falavam, lá onde as antigas histórias nasceram, ainda existe um mundo fabuloso de seres, sons e imagens. Animais inteligentes e tolos, corajosos e covardes, honestos e trapaceiros aparecem em diferentes fábulas neste espetáculo de animação, mostrando de maneira engraçada e comovente como podemos ser tão iguais e tão diferentes deles.

Quando: 28/01, sábado

Horário: 16h às 17h15

Onde: Tenda

Classifcação: Livre

Gratuito – Sem retirada de ingressos

28 e 29/01, sábado e domingo

Brotando histórias: mediação de leitura

O Coletivo Brotandoemmim apresenta malas mágicas. Delas brotam livros, histórias e canções. Brota clima de terror, brotam contos divertidos, curiosos, brotam aventura: para adultos, para crianças e até para os bebês. Na alameda arborizada da unidade, as educadoras do grupo apresentam uma seleção de livros infantis em um espaço criado para o acolhimento e leitura do acervo, criando pontes entre leitores e livros.

Quando: 28 e 29/01, sábados e domingos

Horário: 10h às 12h e das 13h30 às 16h30

Onde: Alameda

Classificação: Livre

Gratuito

29/01, domingo

Show em Homenagem aos 100 anos da Portela

Em 2023 uma das mais importantes instituições do samba/carnaval brasileiro completará 100 anos, o G.R.E.S. Portela. Para celebrar em alto nível este marco para o samba nacional, os portelenses Serginho Procópio (músico, compositor, cantor e partideiro) e Paulão 7 Cordas (músico, arranjador, maestro e diretor musical) apresentam um show que promete emocionar o público relembrando clássicos que marcaram história da escola.

Quando: 29/01, domingo

Horário: 16h às 17h15

Onde: Tenda

Classificação: Livre

Gratuito – Sem retirada de ingressos

Atividades recreativas

Oficinas e Vivências no Centro de Educação Ambiental (CEA)

Fósseis vegetais

Nesse encontro, crianças e suas famílias poderão conhecer sobre os fósseis vegetais, além de criar algumas reproduções a partir do manuseio de argila e de folhas secas que terão sua forma registrada nas pedras produzidas.

Quando: 27/01, sexta

Horário: 15h às 17h

Classificação: Livre

Gratuito – Distribuição de senhas na portaria 30 minutos antes do início da atividade

Borboletar

Nesta vivência, terão atividades relacionadas ao mundo das borboletas e os ambientes que elas visitam, a fim de observar comportamentos e características diferentes entre elas. Com o auxílio de pranchas de identificação, os participantes irão tentar descobrir quem são as espécies observadas.

Quando: 28/1, sábado

Horário: 10h às 11h30 e das 14h30 às 15h30

Classificação: Livre

Gratuito – Distribuição de senhas na portaria 30 minutos antes do início da atividade

Produção de queijos e leites vegetais

Nesta oficina, os participantes farão duas receitas de queijos vegetais e degustarão à vontade. Os queijos vegetais trazem a liberdade para quem busca outras opções de alimentação com muito sabor e nutrição. Uma alternativa pra quem por necessidade ou escolha esteja procurando sabores e texturas similares aos queijos derivados do leite.

Quando: 29/1, domingo

Horário: 10h às 12h

Classifcação: Livre

Gratuito – Distribuição de senhas na portaria 30 minutos antes do início da atividade

Terrário

Reproduzir um ecossistema natural brincando com os elementos da natureza, onde é possível observar o ciclo da água e como ele interage com as plantas. Támbém, comparar essa experiência com a superfície terrestre e aprender a importância da preservação da vegetação pra o bom funcionamento do ciclo da água e, consequentemente, do ecossistema Planeta.

Quando: 29/1, domingo

Horário: 14h às 16h

Classificação: Livre

Gratuito – Distribuição de senhas na portaria 30 minutos antes do início da atividade

