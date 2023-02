Crianças mergulham em pista de skate usada por Chorão que ficou alagada após o temporal no litoral de SP; VÍDEO

Jovens pularam e nadaram na ‘piscina’ que se formou na Praça Palmares, em Santos (SP). Pista de skate que era usada por Chorão vira ‘piscina’ durante temporal no litoral de SP

Crianças se divertiram em uma piscina que se formou na pista de skate era usada por Chorão, da banda Charlie Brown Jr., em Santos, no litoral de São Paulo, durante o temporal que atingiu a Baixada Santista.

O vídeo obtido pelo g1 nesta segunda-feira (20) mostra os jovens pulando na água e nadando antes de o equipamento, na Praça Palmares, ser interditado com fitas zebradas pela Prefeitura de Santos, no domingo (19), por questão de segurança. (Veja o vídeo acima).

Chuva em Santos

Em nota, a administração municipal, por meio da Defesa Civil, informou que o índice pluviométrico registrado no domingo (19) foi de 61,6 mm. O acumulado das últimas 72 horas é de 185,0 mm e o acumulado do mês é de 345,4 mm.

A cidade não registrou desalojados em razão das chuvas do final de semana, mas os morros permanecem em estado de atenção e as áreas de encostas seguem sendo monitoradas.

A pasta destacou, ainda, que os moradores dos morros devem observar sinais de perigo como trincas nas paredes ou no terreno da moradia, rachaduras no solo, inclinações de árvores e postes, estalos nas paredes e muros estufados. Em qualquer uma dessas situações, o munícipe deve deixar imediatamente a residência e acionar a Defesa Civil pelo telefone 199.

Confira imagens dos danos causados pela tempestade nas cidades da Baixada Santista

