Crianças que passaram mal com lanche servido pela prefeitura em Campos do Jordão recebem alta

A Polícia Civil continua investigando o caso, que ainda não está esclarecido. Uma perícia foi feita e o resultado pode demorar mais de 10 dias para sair. Crianças passam mal depois de comer lanche fornecido pela prefeitura em Campos do Jordão

As crianças que passaram mal depois de comerem um lanche servido pela Prefeitura de Campos do Jordão (SP) receberam alta nesta quinta-feira (9) e já estão em casa.

De acordo com a Polícia Civil, as sete crianças que ainda estavam internadas no Complexo de Saúde melhoraram dos sintomas que haviam apresentado e foram liberadas da unidade de saúde após a melhora.

Ao g1, o delegado Luiz Geraldo informou que o caso continua sendo investigado, já que ainda não foi esclarecido. A polícia aguarda o resultado de uma perícia, o que pode demorar mais de 10 dias pois pode ser necessário enviar amostras para um departamento em São Paulo.

Apesar disso, a hipótese de que o lanche estaria estragado está praticamente descartada. Segundo o delegado, um outro grupo de pessoas consumiu os alimentos servidos antes dos alunos e não passou mal.

O caso

Ao menos oito crianças passaram mal e precisaram de atendimento médico após consumirem um lanche servido pela prefeitura nesta quarta-feira (8) em Campos do Jordão. A Polícia Civil foi acionada e apura possível intoxicação.

Segundo a prefeitura, as crianças tiveram uma indisposição após consumirem o lanche servido no fim das aulas na sede da Secretaria de Esportes. Os alunos que se sentiram mal foram encaminhadas ao Complexo de Saúde. Sete seguiam internadas nesta quinta-feira (9).

O g1 apurou que as crianças apresentaram sintomas como náusea, tontura, desmaio e tiveram dificuldade na fala. Elas foram medicadas e ficaram internadas para avaliação.

Uma equipe da Polícia Civil foi acionada, esteve no hospital e o caso vai ser investigado. Segundo o delegado Luiz Geraldo, serão colhidas amostras de sangue das crianças e do lanche servido às crianças para serem analisados no curso da investigação.

A administração municipal informou que abriu apuração para apurar a situação. A investigação é integrada pela Vigilância Sanitária, Secretaria de Educação, Secretaria de Esportes e Secretaria de Saúde.

