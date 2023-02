Crianças se reúnem no Parque do Povo para mutirão de limpeza, em Presidente Prudente

Ação promovida pelo clube Desbravadores Falcons foi realizada na manhã neste domingo (26), com cerca de 50 pessoas. Lixos descartados de modo irregular no Parque do Povo foram recolhidos por crianças do projeto

Crianças, pais e adultos costumam ir até o Parque do Povo de Presidente Prudente (SP) nos finais de semana para desfrutar momentos de lazer. Porém, neste domingo (26), parte deste público se reuniu no local com um objetivo diferente: limpar o Parque.

O clube Desbravadores Falcons de Presidente Prudente, idealizadores da ação, se uniram por volta das 9h na quadra esportiva coberta do Parque do Povo, onde começaram os trabalhos de limpeza.

Cerca de 50 pessoas participaram do evento, entre membros da diretoria, desbravadores e pais, que se dividiram em dois grupos. Um deles foi até o início do Parque do Povo, na Avenida Manoel Goulart, e o segundo foi até a outra extremidade do Parque, localizado na Avenida Brasil.

Munidos de sacos plásticos, luvas e máscaras descartáveis, os participantes da ação recolheram todo o lixo que encontraram pelo local.

Segundo um dos diretores associados dos Desbravadores Falcon, Carlos Eduardo Bueno, também conhecido como Cadu, essa ação faz parte de um projeto de conscientização e cidadania, que é desenvolvido com as crianças do grupo. O projeto tem como objetivo formar adultos conscientes.

“Em vez de só brincarem no local, queremos que eles aprendam a respeitar o meio ambiente, que eles aprendam a zelar e preservar os espaços públicos para poderem utilizar”, disse o diretor.

Membros do clube Desbravadores Falcons se na quadra esportiva do Parque do Povo na manhã deste domingo (26)

Os Desbravadores Falcons é um grupo criado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, que se assemelha aos escoteiros. Segundo Carlos Eduardo, não precisa ser membro da igreja para ser um desbravador.

“Nós temos acampamentos, ideais, votos e até um hino. As equipes são divididas por idade, onde os coordenadores de equipe passam lições. Temos também várias atividades com eles, desde ensinar nós, acampar, fazer fogueira. Além disso, temos especialidades com animais, de primeiros socorros e diversas outras, são centenas de especialidades”, explicou o Cadu.

A ação realizada no Parque do Povo neste domingo (26), foi a primeira atividade após o recesso do grupo. Os Desbravadores contou com a ajuda da Associação Amigos do Parque do Povo, que doou luvas, sacos de lixo de mil litros e máscaras descartáveis.

Por conta da chuva, o grupo precisou encerrar as atividades de recolhimento de lixo antes do esperado.

Lixos descartados de modo irregular no Parque do Povo foram recolhidos por crianças do projeto

