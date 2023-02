Crianças têm primeiro dia de aula embaixo de tenda após reforma de escola não ficar pronta

Caso foi registrado pelos pais dos alunos de unidade escolar em Formoso do Araguaia. Prefeitura disse que fez apenas um acolhimento presencial e as aulas serão remotas até o fim da obra. Alunos são recebidos em tendas no retorno escolar em Formoso de Araguaia

Os pais de estudantes da Escola Municipal Professor João Queiroz, em Formoso do Araguaia, foram surpreendidos ao levarem os filhos para escola nesta segunda-feira (13) no primeiro dia de aula. É que as crianças de diversas turmas foram acomodadas debaixo de tendas.

A Prefeitura de Formoso do Araguaia informou que durante a manhã foi feita apenas a acolhida e entrega de materiais para os alunos. Segundo o município, aulas serão de forma remota até a conclusão da obra. (Veja nota completa abaixo)

Vídeos enviados por pais mostram que as paredes e piso da escola precisam de acabamento. As salas de aula ainda estão sem portas e janelas.

“Nós precisamos de melhoria no nosso munícipio. Pediram prazo e o colégio continua da mesma forma. Isso aqui não fica pronto com menos de 30 dias. Pediram prazo para hoje e colocaram os meninos embaixo de uma tenda”, reclamou um pai.

As imagens mostram as crianças sentadas embaixo de tendas em uma quadra com piso molhado e sem divisão de turmas. O município não informou quando a obra será concluída.

Crianças tiveram aula embaixo de tenda

O que diz a prefeitura

A prefeitura municipal de Formoso do Araguaia, através da Secretaria Municipal de Educação, informa que na manhã desta segunda-feira (13) aconteceu uma acolhida para os alunos da Escola Municipal João Queiroz. Onde orientou e realizou a entrega de matérias para os alunos da Escola.

Como combinado com os pais na reunião no dia 31 de janeiro, o ano letivo deu-se início hoje para os alunos da escola.

Devido à falta de logística da empresa que forneceria o material para forrar as salas de aula, a obra ainda não foi concluída e não conseguiu entregar a obra no prazo informado que seria dia 12/01. Devido a esse atraso não será possível começar as aulas presenciais na escola hoje.

Os alunos continuarão tendo o ensino de forma remota com entrega de atividades todos os dias até que a obra seja concluída.

Obra de escola está longe de ficar pronta

