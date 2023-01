Crianças Yanomami são mais de 82% entre indígenas internadas no único hospital infantil de Roraima

Número de Yanomami internados chegou a 53 nesta quinta-feira (26) no Hospital da Criança Santo Antônio, em Boa Vista – desses, sete estão na UTI, sendo três intubados. Crianças Yanomami atendidas no posto de Surucucu, na Terra Indígena Yanomami

Condisi-YY

Crianças Yanomami internadas no único hospital infantil de Roraima, em Boa Vista, representam 82,8 % de todos os indígenas atendidos na unidade. O número de meninos e meninas Yanomami, grande parte com desnutrição, chegou a 53 nas enfermarias da unidade, nesta quinta-feira (26).

Desse total, há sete crianças na UTI – dessas, três estão intubadas no Hospital da Criança Santo Antônio, administrado pela prefeitura da capital. São levadas para a unidade crianças doentes que agravaram o quadro de saúde e não foi mais possível tratá-las nas comunidades conde vivem.

Em todos os quadros, as crianças Yanomami têm baixo peso para a idade, agravado por doenças como malária, diarreia, verminose. Associadas, essas doenças tornam o quadro clínico ainda mais complexo.

“Sinceramente, pessoalmente, nunca vi um indígena gordinho”, diz o pediatra Eugênio Patrício, responsável pelo setor de cuidados prolongados, onde os pacientes precisam de tratamentos com diagnósticos considerados complexos.

Entre as principais causas de internações estão a diarreia aguda, gastroenterocolite aguda, desnutrição, desnutrição grave, pneumonia, picada de cobra e malária.

Hospital de campanha da FAB deve começar a funcionar amanhã em Boa Vista

Maior reserva indígena do país, a Terra Yanomami está no centro do debate nacional após dezenas de denúncias revelarem o caos sanitário na saúde. São relatos e imagens que expõem indígenas extremamente desnutridos e com malária, abandonados pelo governo.

Somente este ano, do dia 1º de janeiro até esta quinta, o hospital recebeu 82 crianças Yanomami. As que não estão na unidade receberam alta e foram encaminhadas para a Casa de Saúde Indígena (Casai) Yanomami, na zona Rural, onde é montado o hospital de Campanha.

“Quando eles entram, a gente inicia o protocolo de renutrição. Depois, quando ela se tratou e está bem de continuar o tratamento em casa, a gente encaminha para a Casai”, explicou Patrício.

Em 2022, 703 crianças Yanomami foram internadas no Santo Antônio – a prefeitura faz um levantamento para saber quantas dessas tinham desnutrição como a principal causa de entrada na undiade.

O atual governo federal estima que ao menos 570 crianças morreram na região nos últimos quatro anos, vítimas de desnutrição, malária, pneumonia e contaminação por mercúrio. Em 2022, foram 99 mortes de crianças.

Crise Yanomami

Após várias imagens e relatos de avanço de doenças na Terra Yanomami, o Ministério da Saúde declarou emergência de saúde pública para combater desassistência de indígenas no território.

Conheça terra Yanomami

Arte/g1

O governo federal também criou o Comitê de Coordenação Nacional para discutir e adotar medidas em articulação entre os poderes para prestar atendimento a essa população.

O plano de ação deve ser apresentado no prazo de 45 dias, e o comitê trabalhará por 90 dias – prazo que pode ser prorrogado.

Após visitar a reserva, o secretário de Saúde Indígena (Sesai), do Ministério da Saúde, Weibe Tapeba, disse que o cenário é de guerra e planeja instalar dentro da reserva um hospital de campanha para atender os inúmeros indígenas doentes.

Autoridades locais, como o Ministério Público Federal (MPF), líderes indígenas, organizações como a Hutukara Associação Yanomami, e ambientalistas afirmam que a maior causa para se chegar ao atual caos sanitário da reserva foi o avanço do garimpo, frente à omissão do estado brasileiro em assegurar a proteção do território e, consequentemente, aos Yanomami.

O que está acontecendo com o povo Yanomami?

Mata