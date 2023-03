Crime ambiental levou à mortandade de peixes no Rio do Sal, diz Adema

Coletas de materiais foram feitas durante a manhã para investigar quais as substâncias afetaram o rio. Peixes mortos no Rio do Sal

Tv Sergipe/Reprodução

A Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema) informou que acredita ter ocorrido crime ambiental relacionado à mortandade de milhares de peixes no Rio do Sal, localizado nos municípios de Aracaju e Nossa Senhora do Socorro. Coletas de materiais foram feitas durante a manhã desta segunda-feira (6) para investigar quais substâncias afetaram o rio.

No último sábado (4), pescadores da região começaram a notar os peixes mortos. Segundo eles, esta foi a pior mortandade desde 2015.

“O que a gente percebe é que há crime ambiental. Já fomos em três pontos escolhidos através de denúncias de carcinicultores e pescadores. O cenário é esse: peixes mortos com água escurecida, esverdeada. Vamos investigar qual agente causador. O prejuízo é imenso para as comunidades”, disse o assessor de comunicação da Adema, Eduardo Andrade.

As coletas serão levadas ao laboratório da Adema. Os resultados devem ser divulgados entre 7 e 10 dias.

Milhares de peixes são encontrados mortos no Rio do Sal

Vittorio Ferla