Crimes sexuais e violência doméstica: mais de mil inquéritos foram entregues ao MP-RO pela Deam de Porto Velho

Mais de 1 mil inquéritos policiais sobre crimes sexuais e violência doméstica foram encaminhados pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Porto Velho ao Ministério Público de Rondônia (MP-RO) para darem seguimento em ações penais. O levantamento feito pela delegacia é referente ao ano de 2022.

Para chegar no resultado, as equipes da Deam tiveram que se empenhar em ações e operações policiais que foram realizadas no decorrer do ano. A especializada, que tem como responsável a delegada Amanda Levy, esteve, dentre outras atividades, em 16 mutirões.

“Comparativamente ao ano de 2021, que se encerrou com 59% dos inquéritos policiais instaurados em 2021 relatados, verifica-se um aumento expressivo na celeridade da instrução criminal que resultou na conclusão de 84% dos Inquéritos instaurados no ano de 2022”, diz.

Medida protetiva

Durante as diversas ações policiais realizadas pela Deam, foi prestado o atendimento humanizado às vítimas, resultando em 1.650 medidas protetivas de urgência.

“[Buscamos a] responsabilização judicial dos agressores investigados pela prática de violência doméstica e crimes sexuais, incluindo, dentre eles, investigados pela prática dos delitos de tentativa de feminicídio”.

Ao longo de 2022, 12 operações policiais foram realizadas. As equipes de investigação realizaram a captura e prisão de 66 investigados e apreenderam 34 armas de fogo.

“Esses números representam, respectivamente, um aumento de 60% e de 200% em relação ao ano de 2021, agindo com imediatismo em casos graves e de urgência, propiciando à integral proteção à vítima”, pontua a delegada.

Denúncia

A Delegacia Especializada de Porto Velho atua alinhada ao Plano Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio e informa que as denúncias podem ser realizadas no Estado de Rondônia através:

Disque 197 da Polícia Civil (inclusive de forma anônima);

Pela internet, no site http://delegaciavirtual.pc.ro.gov.br/;

Em qualquer unidade das UNISPs e nas DEAMs.

