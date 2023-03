Criminoso armado invade Hospital Walfredo Gurgel para tentar fugir da polícia, mas acaba preso em Natal

Caso aconteceu na madrugada desta quarta-feira (8). Homem foi detido com pistola 9 milímetros e seis munições deflagradas. Entrada do Pronto-Socorro Clóvis Sarinho, no Hospital Walfredo Gurgel, em Natal. (Arquivo)

Um criminoso armado, que tentava fugir da polícia, invadiu o Hospital Walfredo Gurgel, na Zona Leste de Natal, na madrugada desta quarta-feira (8). Ele acabou preso minutos depois.

Em nota, a Secretaria de Saúde do Rio Grande do Norte afirmou que o caso não ofereceu prejuízo a nenhum paciente ou servidor da unidade e que a situação está sendo conduzida desde então pelas autoridades policiais.

Segundo a Polícia Civil, o homem conduzia um veículo com “restrição judicial de circulação”, implicado em uma investigação, e tentou fugir ao ser abordado. Ele alcançou o Hospital Walfredo Gurgel, onde tentou se esconder.

Durante a prisão, a polícia apreendeu uma pistola 9 mm municiada e quarenta munições, sendo seis deflagradas.

Arma apreendido com suspeito que invadiu hospital público de Natal para tentar fugir da polícia.

PCRN/Divulgação

Segundo servidores do hospital, o caso aconteceu por volta das 2h. O homem parou o carro na frente do hospital, subiu a rampa localizada na frente do Pronto-Socorro Clóvis Sarinho a pé e entrou pela porta da frente. Com arma em punho, ele passou pela vigilância na portaria e os seguranças acionaram reforço. Uma perseguição foi iniciada dentro do hospital.

Ainda de acordo com os servidores, o homem teria feito um maqueiro refém, levou a vítima a um elevador que dá acesso a outras áreas do hospital e foi com ele até a área de UTI.

O homem liberou o refém e continuou a fuga passando por várias áreas do hospital. Ao lado da ala da farmácia, ele teria encontrado uma saída para a área externa, que tem o muro. Ele teria pulado a estrutura e caído de uma altura de aproximadamente 3 metros. Ele se feriu, recebeu atendimento na unidade de saúde e depois foi preso, conduzido pela polícia à delegacia.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi encaminhado para o sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

