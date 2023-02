Criminoso assalta loja infantil, ameaça vendedora com faca e é preso após ser ‘dedurado’ pelo celular do comércio

Homem foi detido com celulares do estabelecimento, mas o dinheiro disse ter gastado em comida e bebida. Crime aconteceu em Bertioga, no litoral de SP. Homem invade loja de roupa infantil, ameaça funcionária com faca e é preso no litoral de SP

Polícia Civil

Um homem, de 31 anos, foi preso após roubar um loja de roupas infantis e ameaçar uma funcionária com uma faca, em Bertioga, no litoral de São Paulo. Antes de sair do local, ele trancou a mulher na parte dos fundos do comércio.

O criminoso levou dois aparelhos celulares avaliados em R$ 6mil e algo em torno de R$ 650 que estavam no caixa do estabelecimento.

Segundo a polícia, no sábado (18), equipes do patrulhamento foram informadas que um homem havia entrado em uma loja na Avenida Anchieta, no bairro Clais, e trancado uma funcionária nos fundos da estabelecimento após ameaçá-la com uma faca.

No local, os policiais confirmaram a ação do criminoso e registraram um Boletim de Ocorrência. Ainda de acordo com a polícia, a dona da loja conseguiu localizar o celular pelo sinal do GPS usando o computador. A indicação era que de que o aparelho havia sido levado para o bairro Vista Linda.

Com a informação, a polícia deslocou viaturas à região e encontrou o homem próximo à Rua Olavo Ferraz. Ele foi abordado, os celulares foram encontrados e o criminoso preso com a faca usada no assalto.

Questionado sobre o dinheiro, o criminoso informou aos policiais que havia tomado uma cerveja e comido um lanche. Ele foi encaminhado à Delegacia de Bertioga onde foi reconhecido e permaneceu detido.

Os dois telefones foram devolvidos às vitimas e a faca encaminhada ao Instituto de Criminalística para perícia. O caso foi registrado como roubo.

VÍDEOS: g1 em 1 Minuto Santos

pappa2200