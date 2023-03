Criminoso de bicicleta e armado assalta casal durante corrida em bairro nobre de Santos, SP; VÍDEO

Homem e mulher corriam pela ruas do Gonzaga, quando bandido os abordou e roubou um correntinha. Criminoso de bicicleta e armado assalta casal durante corrida em bairro nobre de Santos

Um casal que se exercitava em Santos, no litoral de São Paulo, foi surpreendido e assaltado por um criminoso de bicicleta e armado. As imagens registradas por câmeras de monitoramento foram obtidas pelo g1 nesta sexta-feira (31). O suspeito fugiu após o crime e, segundo a PM, a segurança foi reforçada naquela região, mas o autor do roubo não foi localizado até o momento. (Veja o vídeo acima)

O assalto aconteceu na Rua Pasteur, no bairro Gonzaga, por volta das 7h desta quarta-feira (29). Pelas imagens, é possível ver um homem e uma mulher correndo pela calçada, quando o suspeito se aproxima de bicicleta.

Usando uma camiseta amarela e um boné escuro, o assaltante saca uma arma da cintura e aponta para as vítimas, que levantam os braços em sinal de rendição. Em seguida, o homem sem camiseta tira uma corrente do pescoço e entrega ao criminoso, que foge.

Casal corria pelas ruas de Santos quando o assaltante em uma bicicleta se aproximou e sacou uma arma

Reprodução

Ao g1, a PM informou ter sido acionada por uma testemunha pelo 190 por volta das 7h20. Ela teria declarado aos agentes que viu quando o assaltante roubou uma correntinha.

Buscas continuam

Segundo a corporação, viaturas fizeram um patrulhamento e reforçaram a segurança na região, mas nem as vítimas e nem o suspeito foram localizados. “É sabido que circulou por aplicativos de mensagens as imagens da ocorrência do roubo, as quais estão sendo úteis para direcionar o policiamento a fim de identificar o autor dos fatos”, ressaltou, em nota.

A reportagem também solicitou mais informações sobre o caso para a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), que afirmou que até o momento não foi localizado o registro de ocorrência.

VÍDEOS: g1 em 1 Minuto Santos

Vito Califano