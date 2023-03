Criminoso dispara dardos de taser nas costas de frentista e rouba loja de conveniência de posto; VÍDEO

Profissional estava varrendo o estabelecimento quando foi surpreendido pelo criminoso. Caso aconteceu em Santos, no litoral de SP. Criminoso dispara taser nas costas de frentista e rouba loja de conveniência de posto

Um frentista de 55 anos foi atingido por um criminoso com um taser [arma de choque] durante o expediente em um posto de combustíveis em Santos, no litoral de São Paulo. A vítima estava varrendo o estabelecimento quando foi surpreendida. O choque no corpo a paralisou e permitiu que o bandido roubasse a loja de conveniência.

Nas imagens de segurança obtidas pelo g1, nesta segunda-feira (27), é possível ver o momento em que funcionário, que está de blusa azul e próximo a bomba de gasolina, é atingido pelas costas. Ele caiu no chão e o criminoso roubou a loja de conveniência do posto no bairro Areia Branca.

De acordo com um funcionário do local, que não quis se identificar, o assaltante conseguiu levar um pequena quantidade de dinheiro do caixa. O frentista atingido permaneceu um tempo deitado, mas passado um tempo se levantou sozinho.

Uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada para socorrer a vítima. Ela foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento da Zona Noroeste, onde ficou internada para exames. A prefeitura não informou o estado de saúde do profissional.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) informou que a ocorrência aconteceu na madrugada de domingo (26), em um posto que fica no bairro Areia Branca.

Ainda segundo a SSP-SP, os policiais militares foram acionados e, no local, apuraram que um homem disparou um taser contra um frentista e o feriu com dois dardos. Um dos dardos foi apreendido e encaminhado à perícia.

O caso foi registrado como lesão corporal, localização e apreensão de objeto na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Santos.

