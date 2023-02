Criminoso é espancado após roubar pedagoga e fazê-la perder concurso público no litoral de SP; VÍDEO

Giovanna Silva, de 24 anos, foi assaltada em Praia Grande, no litoral de São Paulo, enquanto aguardava um ônibus para Santos, onde prestaria concurso público. Ela passou o dia na delegacia, perdeu a prova e foi eliminada. Criminoso rouba celular de pedagoga e é agredido por testemunhas em Praia Grande, SP

Uma pedagoga de 24 anos perdeu a prova de um concurso público para o cargo de professor alfabetizador após ter o celular roubado por um criminoso que foi agredido pessoa que passavam pelo local, no bairro Vila Sônia, em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Imagens obtidas pelo g1 nesta segunda-feira (6) mostraram o momento em que o homem apanhou (veja o vídeo acima).

Ao g1, a jovem recém-formada Giovanna Silva disse morar no bairro Caiçara e ter ido até o bairro Tude Bastos encontrar com uma amiga. Elas estavam na rodoviária e aguardavam pelo ônibus para a cidade de Santos, onde ocorreu a prova, no último domingo (5), às 9h. A amiga seguiu viagem, mas a vítima precisou prestar depoimento na delegacia e foi eliminada do concurso por não ter comparecido.

“Estava com o aplicativo do ônibus aberto [no celular] em cima da minha perna aguardando o transporte, que chegaria 7h30. Foi quando esse rapaz chegou e perguntou como fazia para chegar no Canal 2, também em Santos. Respondi e ele falou que estava de carro”, afirmou.

Segundo Giovanna, um ônibus encostou perto da guia onde estava e bloqueou a visão de quem estava do outro lado. Naquele momento, o homem levantou a blusa, mostrou uma arma e pediu o celular dela. “Eu entreguei e ele saiu correndo. Passou pela frente do ônibus, entrou no carro de aplicativo e jogou meu celular para baixo do banco”.

Giovanna foi assaltada em Praia Grande (SP) e perdeu a prova de um concurso público em Santos (SP)

Ela contou que o motorista de aplicativo desceu do veículo, pediu para que ele descesse também e aí começaram a agredí-lo. “Ele tinha pedido para [outra mulher] comprar pão de queijo e para uma senhora pedir o motorista por aplicativo para ele. Quando o carro chegou planejou toda a cena e roubou o celular”.

Giovanna conseguiu recuperar o aparelho roubado, mas perdeu a prova do concurso, pois precisou ir à delegacia acompanhar o registro do flagrante. “A ficha ainda não caiu, sabe?”.

Ela contou ter saído da delegacia às 10h e pedido para a amiga perguntar se ela poderia fazer a prova à tarde. Mesmo apresentando o boletim de ocorrência, disseram que não. A resposta, segundo Giovanna, foi: “Ela poderia fazer o BO em até dois dias”.

“Penso que não houve uma empatia e solidariedade. Simplesmente que se dane quem não conseguiu ir e que espere os próximos concursos. Mesmo se fosse o caso apenas de roubo, não teria raciocínio para realizar a prova após um assalto”, disse.

A pedagoga contou que está desempregada há um mês e que a inscrição da prova custou R$ 60. “Vou atrás de trabalhar em outras áreas enquanto não volto para a pedagogia. Em determinadas situações existe pouco caso da empresa contratada pela prefeitura, então nem irei atrás para tentar realizar em outro momento para não me frustrar com a derrota”.

Segundo o BO, a GCM foi acionada na Avenida dos Trabalhadores, no bairro Vila Sônia, próximo ao Terminal Tudes Bastos, onde encontraram o homem detido por populares. Ele estava com uma arma falsa e, como foi agredido, precisou passar pela Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Quietude para ser medicado e depois conduzido à delegacia.

O indiciado alegou ser usuário de drogas e que roubou para sustentar o vício. Ele foi preso e permanece à disposição da Justiça. O caso foi registrado como roubo na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Praia Grande.

Em nota, a Prefeitura de Praia Grande informou que a GCM foi acionada para atendimento da ocorrência de roubo no Terminal Tude Bastos. Segundo a administração municipal, o celular foi devolvido à vítima e o criminoso encaminhado à delegacia.

Questionada, a Prefeitura de Santos, por meio da Secretaria de Gestão, informou que não há a possibilidade de realizar concurso em outra data e horário pois poderia trazer benefício ilegal diante da possibilidade de conhecer o teor da prova já aplicada.

O g1 entrou em contato com a Polícia Militar mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.

