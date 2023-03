Criminoso que se passou por vítima de punhaladas é desmascarado e preso: ‘era fake news’, diz policial; VÍDEO

Bandido foi golpeado durante assalto a ciclista em Itanhaém, no litoral de SP. Ao chegar na unidade de saúde ele informou que havia sido vítima de uma tentativa de roubo. Criminoso que se passou por vítima de punhaladas é desmascarado e preso

Um ciclista reagiu a um assalto dando punhaladas em um criminoso, que foi ferido gravemente em uma das mãos e no abdômen. Machucado, o bandido foi até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Itanhaém, no litoral de São Paulo, acompanhado do irmão e comparsa dele. Ao ser atendido, informou ter sido vítima de uma tentativa de roubo. A Polícia Civil esteve no local, colheu depoimentos de ambos e desmascarou o homem, que acabou preso.

“Era tudo mentira, fake news. Na verdade eles eram os autores [da tentativa de assalto]”, adisse um policial civil à reportagem, nesta terça-feira (28).

O assaltante de 27 anos foi perfurado com um punhal de 20 cm. Antes de a Polícia Civil assumir o caso, a PM foi acionada para coletar o depoimento do ferido, que contou a mesma versão dada aos profissionais de saúde, de que teria reagido a um assalto e sido golpeado.

De acordo com a Polícia Militar, a verdadeira vítima aplicou dois golpes de faca no assaltante, um deles causou um corte profundo na mão esquerda, e o outro atingiu o tórax de forma “preocupante”. A corporação informou, em nota, que, devido à gravidade dos cortes, o homem foi transferido para o Hospital Regional de Itanhaém.

A ocorrência foi apresentada pela PM no DP da cidade, o que motivou a ida de investigadores da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Itanhaém à unidade para obter mais informações.

Os policiais da DIG perceberam que as versões contadas pela dupla eram diferentes e, ao questionarem o que de fato teria acontecido, um deles confessou o crime.

De acordo o policial civil ouvido pela reportagem, os irmãos tentaram roubar uma pessoa que havia saído do trabalho e estava empurrando uma bicicleta, pois o pneu estava furado. Os irmãos abordaram a vítima perguntando a hora, momento em que um dos criminosos teria agarrado o ciclista, que estava com um punhal nas mãos e desferiu os golpes para se defender.

Ainda segundo a polícia, o homem aproveitou que um dos assaltantes estava ferido e fugiu da dupla. A corporação informou que será instaurado um inquérito policial e os irmãos devem ser indiciados por tentativa de roubo.

