Criminosos abrem vagões de trem para saquear soja e espalham grãos pela linha férrea no litoral de SP

Morador demonstra revolta com a situação, que atrapalha a rotina de quem vive próximo ao Sítio Acaraú, em São Vicente (SP). Criminosos derramam grãos em linha férrea em São Vicente

g1 Santos

Criminosos voltaram a saquear, na manhã desta segunda-feira (30), soja que é transportada por trem ao Porto de Santos. Durante o furto, os bandidos abriram os vagões e derramaram grande quantidade do produto nos trilhos da linha férrea, na altura do Sítio Acaraú, em São Vicente, no litoral de São Paulo.

A Rumo, responsável pela linha férrea, informou, em nota, que o setor ferroviário está sofrendo sucessivos ataques de redes criminosas que visam saquear cargas. “A empresa afirma que toda ocorrência de vandalismo, furto ou qualquer outro delito é registrada com boletim de ocorrência junto à polícia, para auxílio nas investigações”.

A empresa disse, ainda, que equipes atuam na limpeza da área e que os trabalhos devem ser encerrados nesta terça-feira (31). Segundo um morador, que não quis se identificar, os grãos espalhados atrapalham a rotina da população, que não consegue transitar pela região.

“Não tem como passar, nem de moto. A gente teve que dar a volta pela Vila Ema [bairro vizinho]. Para voltar à noite também será necessário dar essa volta. O sentimento é de revolta, sem contar o mau cheiro que isso vai dar depois”, disse o morador.

Posicionamento

A Rumo informou, ainda, que intensificou conversas com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), Polícia Militar e Polícia Civil para que as providências sejam tomadas. “Essas ações afetam a economia do país, o fluxo de escoamento da produção no Porto de Santos e a segurança da comunidade no entorno”.

Grãos espalhados pela linha férrea prejudicam o trânsito de moradores de São Vicente

g1 Santos

VÍDEOS: g1 em 1 minuto Santos

valipomponi