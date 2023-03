Criminosos armados invadem Centro de Assistência Social e fazem arrastão em Mossoró

Servidoras tiveram celulares e outros bens tomados pelos assaltantes, na tarde de quinta-feira (9). Unidade suspendeu atividades no turno vespertino até que segurança seja providenciada. Centro de Referência em Assistência Social (Cras) do bairro Barrocas, em Mossoró

Um Centro de Referência em Assistência Social (Cras) de Mossoró foi alvo de um arrastão na tarde de quinta-feira (9), no bairro Barrocas. Dois criminosos armados participaram da ação.

Após o caso, a direção da unidade determinou a suspensão dos atendimentos no turno vespertino até que seja providenciada segurança para o prédio público.

Servidores relataram que os criminosos chegaram ao local de moto e aproveitaram o momento em que e o portão estava aberto para entrada de uma professora, que chegava ao Cras. Eles também entraram no prédio e anunciaram o assalto.

Os homens roubaram os pertences da professora, como uma mochila, que eles usaram logo em seguida para colocar os celulares e outros vens das pessoas que estavam no Cras. Havia oito mulheres dentro do prédio, no momento do assalto.

Na fuga, os criminosos ainda levaram um capacete. O imóvel não tem câmeras de segurança, ou vigilância local.

A Guarda Municipal e a Polícia Militar foram acionadas ao local, mas não conseguiram localizar os suspeitos.

O crime será investigado pela Polícia Civil do município.

Segundo o Cras, oficinas e grupos que se reúnem no turno vespertino serão suspensos até que seja providenciado um segurança para o local.

