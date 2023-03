Criminosos armados roubam carro no drive-thru do McDonald’s em menos de um minuto; VÍDEO

Vítima tinha acabado de chegar à lanchonete para fazer o pedido quando foi abordada por quatro assaltantes em São Vicente, no litoral de SP. Criminosos armados roubam carro no drive-thru do McDonald’s

Uma quadrilha roubou o veículo de um motorista no drive-thru do McDonald’s em São Vicente, no litoral de São Paulo. As imagens obtidas pelo g1, nesta segunda-feira (27), mostram que a ação dos criminosos levou menos de um minuto. Eles apontaram as armas para o condutor e o mandaram sair do automóvel. (Veja o vídeo acima)

O crime cometido por ao menos cinco assaltantes aconteceu na Avenida Presidente Wilson, no bairro Itararé. A unidade está a duas quadras de distância da praia, em uma área de grande movimento.

Quadrilha armada cerca e rouba carro em drive-trhu em São Vicente (SP)

Reprodução

As câmeras de monitoramentos da lanchonete registraram toda a ação criminosa, da chegada dos bandidos, que desceram de um veículo prata na Rua Amador Bueno da Ribeira, na lateral do estabelecimento, até o roubo no drive-trhu por volta das 4h de sábado (25).

A vítima entrou com um carro branco no McDonald’s no momento em que os assaltantes pararam o veículo na via ao lado. Quatro bandidos desceram correndo com as armas em mãos em direção ao cliente, que recebe a ordem para sair do automóvel.

Criminosos apontaram a arma contra a vítima antes de roubar o veículo em São Vicente (SP)

Reprodução

Após o roubo, dois correm de volta para o carro prata, que tem um motorista os aguardando para a fuga, enquanto e outros dois escapam com o veículo da vítima.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) por mais detalhes sobre o caso, porém, segundo a pasta, a Polícia Civil não localizou a ocorrência.

Em nota, o McDonald’s informou que repudia qualquer ato de violência e informa que segue à disposição das autoridades.

