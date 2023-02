Criminosos armados trancam idosos no banheiro de casa em Matão durante assalto

Crime aconteceu no Jardim Benassi na terça-feira (7). Ninguém foi preso. Delegacia de Matão

Maury Jr./ Matão Urgente

Um casal de idosos de 76 e 78 anos foi trancado no banheiro de casa durante um assalto em Matão (SP). O crime aconteceu no Jardim Benassi na terça-feira (7) e ninguém foi preso.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

As vítimas foram rendidas por três criminosos, que estavam armados.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem estava deitado no quarto quando a porta foi arrombada pelos suspeitos.

Ele foi agredido com socos na cabeça e ameaçado de morte, com uma arma apontada em sua direção. Em seguida, os criminosos trancaram o casal no banheiro da casa.

O crime durou cerca de duas horas. Os assaltantes roubaram dinheiro, cheques, celulares, relógios e tapetes. Em seguida, fugiram do local com o carro da família.

Os suspeitos não roubaram mais dinheiro, pois a vítima, que estava nervosa, não conseguiu fornecer as senhas corretas.

Segundo a Polícia Militar, a cerca elétrica da residência e a porta de entrada também foram arrombadas. A PM encontrou diversos objetos espalhados pelo chão.

O carro da família foi encontrado no Jardim Cambuí, aberto e com a chave em cima do banco dianteiro. O veículo passou por perícia, assim como a caso onde ocorreu o crime.

O caso foi apresentado na delegacia da Polícia Civil, registrado como roubo e será investigado.

VÍDEOS: Reveja as reportagens dos telejornais da EPTV

Veja mais notícias da região no g1 São Carlos e Araraquara

Vittorio Rienzo