Veículos estavam sem passageiros no momento do crime e ninguém ficou ferido. Criminosos ateiam fogo em dois ônibus na Zona Leste de Natal

Geraldo Jerônimo/Inter TV Cabugi

Criminosos atearam fogo em dois ônibus na Ribeira, Zona Leste de Natal, nesta quarta-feira (22). As chamas foram controladas pelos próprios funcionários do terminal de ônibus. Ninguém ficou ferido.

De acordo com a Polícia Militar, dois homens se aproximaram do terminal e cada um entrou em um ônibus. Os criminosos mandaram os motoristas descerem dos veículos, jogaram o combustível, atearam fogo e fugiram.

O ônibus atingidos são das linhas 54 e 46. Os funcionários que estavam no terminal conseguiram apagar as chamas. Não havia passageiro em nenhum dos veículos e os motoristas não ficaram feridos.

Motivação

Ainda segundo informações da Polícia Militar, a ação pode ter sido uma represália após um homem morrer em um confronto na região entre policiais e membros de uma facção criminosa na manhã desta quinta (22).

A PM informou que reforçou o patrulhamento na região.

Vittorio Rienzo