Criminosos atiram em três pessoas e roubam arma de vigilante de lanchonete na Grande Natal; mulher grávida está entre feridos

Crime aconteceu na noite de terça-feira (28) em Parnamirim. Nenhum suspeito foi preso. Lanchonete onde o crime aconteceu em Parnamirim, na Grande Natal.

Gustavo Brendo/Inter TV Cabugi

Criminosos atiraram em três pessoas, entre elas uma mulher grávida, e roubaram a arma do vigilante de uma lanchonete, na noite de terça-feira (28) em Parnamirim, na Grande Natal.

Segundo testemunhas do crime, as vítimas são o casal de proprietários da lanchonete, cuja mulher está grávida, e o vigilante do estabelecimento.

O caso foi registrado pela Polícia Militar e aconteceu por volta das 23h na rua Edgar Dantas, no bairro Santos Reis, próximo ao Hospital Deoclécio Marques. Uma câmera de segurança registrou o crime.

Segundo testemunhas, os proprietários estavam lanchando para encerrar o expediente, junto com o vigilante do estabelecimento, que também estava sentado à mesa com eles.

Dois criminosos surgiram na esquina, gritando, ambos com os rostos cobertos com capacetes, e começaram a atirar contra as vítimas.

Criminosos atiram em três pessoas e roubam arma de vigilante de lanchonete na Grande Natal

Os dois homens, o proprietário da lanchonete e o vigilante, foram atingidos com pelo menos dois tiros, cada. Já a mulher sofreu um tiro de raspão nas costas, próximo às nádegas.

“Foi coisa de segundos. Meu esposo já foi caindo, atingido. Eu me joguei no chão para ficar próxima a meu esposo, mas também fui atingida de raspão. O outro rapaz também caiu, atingido também. Foi muito rápido. Eu não sei se ele (um dos criminosos) falou perdeu’. Eles chegaram gritando muito e foi muito tiro”, afirmou a mulher à Inter TV Cabugi

Antes de fugirem do local, os criminosos ainda tomaram a arma do vigilante.

Moradores da região relataram que ouviram vários disparos de arma de fogo e acreditam que pelo menos um dos bandidos também tenha ficado ferido porque encontraram marcas de sangue no caminho até o canteiro central da rua Pedro Nunes Ferreira, onde eles teriam deixado a moto usada na fuga.

Segundo a polícia, nenhum suspeito foi preso. A investigação será feita pela delegacia de Parnamirim.

Marca de tiro em parede no local em que o atentado aconteceu em Parnamirim, na Grande Natal

Gustavo Brendo/Inter TV Cabugi

O proprietário do estabelecimento está internado na unidade de tratamento intensivo (UTI) do Hospital Deoclécio Marques, em estabilização. Já o vigilante tem estado de saúde mais grave, com um tiro na cabeça, e foi transferido para o Hospital Walfredo Gurgel para passar por cirurgia.

O vigilante tem 40 anos e também atua na segurança terceirizada da Câmara Municipal de Parnamirim.

Ufficio Stampa