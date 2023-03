Criminosos em motos e armados encurralam e roubam grupo em Guarujá; VÍDEO

Caso aconteceu, na manhã desta sexta-feira (24), no bairro Enseada. Criminosos em motos e armados encurralam e roubam grupo em Guarujá

Quatro criminosos em duas motos roubaram cinco pessoas que caminhavam, por volta das 10h17, desta sexta-feira (24), na Rua Chile, no bairro Enseada, em Guarujá, no litoral de São Paulo. (Veja o vídeo acima). Não há informações sobre o paradeiro dos criminosos.

A ação do quarteto foi flagrada pela câmera de monitoramento de um prédio. As imagens obtidas pelo g1 mostram as vítimas sendo cercadas pelos assaltantes. Um deles, que estava na garupa da primeira moto, se aproxima apontando uma arma na direção do grupo.

Logo após, as vítimas levantam as mãos e um criminoso de cada moto desce para roubá-los. Eles voltam às garupas dos veículos e fogem.

Ação do quarteto foi flagrada pela câmera de monitoramento de um prédio, no bairro Enseada, em Guarujá (SP)

Em nota, a Prefeitura de Guarujá informou que a Guarda Civil Municipal (GCM) não foi acionada para atender a ocorrência.

A reportagem também entrou em contato com a Polícia Militar (PM) e a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), mas não obteve retorno até a última atualização.

