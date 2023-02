Criminosos estouram cofre e furtam R$ 45 mil de lotérica em Taubaté

Crime aconteceu na madrugada desta terça-feira (7), na lotérica que fica na rua Emílio Winther, na região central da cidade. Caso foi registrado na Deic de Taubaté

Divulgação/ SSP

Criminosos invadiram uma lotérica, estouraram o cofre do local e furtaram R$ 45 mil na madrugada desta terça-feira (7), em Taubaté (SP).

Segundo a Polícia Civil, os bandidos entraram em um imóvel abandonado, que faz divisa com a lotérica, para conseguir fazer um buraco na parede e invadir o espaço.

Ainda segundo a polícia, os bandidos estouraram o cofre da lotérica que fica na Rua Emílio Winther, região central da cidade. Os criminosos conseguiram fugir levando o dinheiro.

A Polícia Militar foi acionada e o local isolado para perícia. O caso está sendo investigado pela DEIC de Taubaté.

Até a publicação desta reportagem ninguém havia sido preso. A polícia está analisando imagens de câmeras de segurança, para tentar identificar os criminosos.

Veja mais notícias do Vale do Paraíba e região bragantina

valipomponi