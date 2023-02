Criminosos invadem rede social de jornalista, oferecem investimento em criptomoedas e fazem vítima

De acordo com a assessora de imprensa, Aline Rollo, os criminosos permanecem com a conta dela ativa. Mulher tem conta de rede social invadida e seguidora ‘cai’ em golpe de R$ 3 mil

Uma mulher de 43 anos teve a conta do Instagram invadida por criminosos, que publicaram diversos anúncios oferecendo investimentos financeiros aos seguidores dela. A jornalista Aline Rollo contou ao g1, nesta sexta-feira (17), que se sente culpada por uma seguidora ter caído no golpe e ‘entregado’ R$ 3 mil aos bandidos. Ela destacou que o perfil permanece ativo, apesar de já ter pedido o bloqueio.

“Me sinto meio que responsável pelo que aconteceu. Não consigo recuperar a conta e gostaria que tudo isso fosse resolvido. Essa moça precisa conseguir recuperar o dinheiro dela”.

A moradora de São Vicente, no litoral de São Paulo, contou que percebeu a situação no último dia 10 de fevereiro, quando os criminosos começaram a enviar directs aos seguidores oferecendo um investimento ligado a criptomoedas.

“Algumas pessoas perceberam que as mensagens não eram verdadeiras e me avisaram. Porém, nem todos os seguidores são próximos a mim. Tudo é muito bem organizado e pensado”, contou.

Aline explicou que uma seguidora acreditou nos anúncios e caiu no golpe. “Ela se interessou pelo investimento e conversou com um criminoso por mensagem. Eles inicialmente diziam que os valores [investidos] seriam triplicados”.

Depois de concordar com com as condições dos criminosos, que até então se passavam por Aline, a seguidora recebeu um link e foi informada que falaria com uma outra pessoa, que concluiria o investimento falso. “Infelizmente ela acreditou em tudo, porque pra ela, tudo foi ‘indicado’ por mim. Ela perdeu de imediato cerca de R$ 3 mil”.

Um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado no DP Sede de Praia Grande e, segundo a jornalista, ela entregou as mensagens para as autoridades. “Foi aberto um inquérito para investigação e mil denúncias foram enviadas ao Instagram, que até agora não derrubou a página”, criticou.

O g1 entrou em contato com o Instagram e com a Polícia Civil, mas não obteve a resposta.

O que fazer para evitar golpes

Ao g1, o perito-assistente em provas digitais no processo penal, Lorenzo Parodi, que também é presidente da Associação Nacional de Combate a Fraudes (Ancaf). Para ele, manter o perfil privado nas redes sociais é uma das maneiras para evitar problemas do tipo.

“Só os contatos aceitos podem ver o seu material, fotos e informações. Os que não estão entre eles precisam, primeiro, pedir a sua aprovação. Se deixar o perfil público, todos podem ter acesso às suas informações”, explicou Parodi, sobre o que ele considera a principal medida preventiva.

Caso o problema já tenha acontecido, a indicação do profissional é “denunciar o perfil imediatamente [fake]”, assim é ativado um processo de bloqueio e exclusão feito pela própria rede. Além disso, ele indicou o registro de um Boletim de Ocorrência, principalmente, se a conta é utilizada para a aplicação de golpes.

