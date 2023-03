criminosos-invadem-redes-sociais-de-personal-trainer-de-natal-e-aplicam-golpes-em-seguidores

Caso aconteceu na noite desta quinta-feira (2). Leila Maia afirmou que seguidores chegaram a transferir dinheiro para golpistas. Leila Maia relatou golpe pelas redes sociais

Reprodução

Criminosos aplicaram um golpe após conseguirem tomar o domínio do telefone da personal trainer e influenciadora digital potiguar Leila Maia, no fim da tarde de quinta-feira (2).

Com a linha telefônica da vítima, os criminosos conseguiram acesso às redes sociais dela e entraram em contato com seguidores da empresária, que transferiram dinheiro para eles, acreditando estar negociando com ela. Somente em uma das redes sociais, ela tem mais de 60 mil seguidores.

Segundo Leila, ela ainda não sabe como o golpe foi aplicado. De acordo com a vítima, os golpistas conseguiram transferir o número de telefone dela para outro aparelho celular sem que ela tenha clicado em qualquer link suspeito.

A vítima relatou que ficou sem sinal de telefone e de internet no fim da tarde de quinta-feira (2). Ligada a uma rede de internet wi-fi, por volta das 18h, ela tentou acesso ao Whatsapp, mas percebeu que estava desconectada.

Ao tentar acessar o aplicativo usando o número de celular como fator de verificação, ela não recebeu uma mensagem com o código de confirmação, como esperado. Ela também não conseguiu acesso a outras redes sociais, como o Instagram.

Já desconfiando ter sido vítima de uma quadrilha de crimes digitais, por ter ouvido falar de casos semelhantes, a personal contou que foi imediatamente a uma loja da operadora da qual é cliente e informou o fato. Os atendentes cancelaram a linha dela, mas a influenciadora já não tinha mais acesso às redes sociais e ao próprio email.

“Acho que é uma quadrilha, porque é humanamente impossível uma pessoa sozinha fazer todas as alterações de segurança e senha que eles fizeram em tão pouco tempo, e também falaram com muita gente”, relatou.

Entre a desconfiança e o bloqueio, apenas cerca de 45 minutos tinham se passado, porém, segundo ela, os criminosos já tinham conseguido o controle das redes sociais e do seu e-mail.

A partir daí, eles começaram a publicar propagandas de um suposto esquema em que as pessoas transfeririam dinheiro por meio de pix para determinadas contas e ganhariam o dobro do valor.

Ainda de acordo com ela, amigos chegaram a transferir até R$ 1 mil para as contas informadas pelos criminosos.

Leila ainda afirmou que, orientada por amigos, contratou um profissional de segurança digital, que conseguiu recuperar sua conta no Instagram por volta das 22h. Pelo serviço, ela desembolsou cerca de R$ 600.

“Quando acessei a conta, percebi que eles tinham falado com muita gente. Tinha pessoas me cobrando comprovantes e outras negociando transferir até R$ 5 mil”, afirmou.

Até o início da tarde desta sexta-feira (3), a influenciadora ainda não tinha recuperado a conta do whatsapp e o email. Ela foi até a 5ª Delegacia de Polícia de Natal para registrar um boletim de ocorrência.

Procurada, a operadora de celular Tim afirmou que “adota protocolos rígidos de segurança, que são revisados constantemente para evitar ações indevidas nas linhas”.

Ainda de acordo com a empresa, caso seja observado que o acesso não está funcionando, deve-se procurar o atendimento da operadora imediatamente.

“A companhia orienta ainda, como forma de proteção, medidas como autenticação de dois fatores, evitar uso de SMS ou ligação telefônica para recuperação de senha e habilitação de senhas de segurança no SIMCard”, afirmou em nota.

A empresa não informou como possivelmente os golpistas conseguiram mudar a linha telefônica para outro aparelho.

Em relação ao caso específico citado pela reportagem, a empresa afirmou que que está “averiguando o ocorrido”.

