Criminosos matam homem com tiro nas costas ao invadirem sítio em Aramina para roubar galinhas

Vítima tinha 59 anos. Ladrões também levaram botijão de gás, motosserra, espingarda, selas para montaria e celular da vítima. Ademar Muniz Soares, 59 anos, vítima de latrocínio em sítio de Aramina, SP

Arquivo pessoal

Um homem foi morto com um tiro nas costas por criminosos que invadiram e roubaram galinhas de um sítio na região do Brejão, área rural de Aramina (SP), na noite de quarta-feira (1º). A vítima é Ademar Muniz Soares, de 59 anos.

Os criminosos também levaram um botijão de gás, uma motosserra, uma espingarda calibre 32, o celular da vítima e três selas para montaria.

O caso foi registrado como latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte, no plantão policial da Delegacia de Ituverava (SP), e será investigado pela Polícia Civil de Aramina.

Até a última atualização desta notícia, ninguém tinha sido preso ou identificado pelo crime.

Latrocínio

Os vizinhos acionaram a Polícia Militar após um deles ter recebido uma mensagem de texto do celular dele pedindo socorro.

Segundo o morador, a mensagem dizia “vem Aki que tomei um tiro no meio do mato [sic]” e “to morrendo”. Ele disse acreditar que a vítima tinha costume de mandar mensagens de áudio porque tinha dificuldades para escrever e, por isso, acredita que o texto possa ter sido enviado pelos próprios criminosos.

Quando os policiais chegaram ao local, por volta das 19h, encontraram Ademar Muniz Soares caído e inconsciente em uma mata próxima a uma plantação de cana de açúcar.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi atingida por um tiro na região do ombro, provavelmente pelas costas. O homem chegou a ser socorrido ao Pronto Socorro de Ituverava, mas não resistiu aos ferimentos.

A proprietária do sítio Brejão foi informada do crime e o local passou por perícia. Vizinhos também relataram aos policiais terem visto um carro suspeito circulando pela região do sítio com três suspeitos dias antes do crime.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

Delegacia da Polícia Civil de Ituverava (SP)

Polícia Civil/ Divulgação

