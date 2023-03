Criminosos tentam explodir cofre de posto de combustíveis em avenida de Ribeirão Preto, SP; VÍDEO

Dois homens renderam funcionários com uma barra de ferro na madrugada desta quinta-feira (9). Após duas tentativas sem sucesso, dupla fugiu sem levar nada. Ladrões invadem posto e tentam explodir cofre na Avenida do Café

Dois homens tentaram explodir um cofre em um posto de combustíveis na Avenida do Café, no bairro Vila Amélia, em Ribeirão Preto (SP), na madrugada desta quinta-feira (9). Até a última atualização desta notícia ninguém tinha sido preso.

A dupla, que estava com uma barra de ferro, rendeu dois funcionários do estabelecimento.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que os dois criminosos chegam ao posto de combustíveis, por volta das 4h20.

Após renderem os funcionários, os criminosos usaram a barra de ferro para danificar o cofre. Em seguida, utilizaram explosivos para tentar abri-lo, mas, depois de duas tentativas, desistem e fogem sem levar nada.

O caso foi apresentado como tentativa de roubo na Central de Polícia Judiciária de Ribeirão Preto e é investigado pela Polícia Civil.

