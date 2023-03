Criminosos trocam tiros com a PM em Resende; garrafas com loló são apreendidas

Confronto aconteceu na Rua José Carlos Giovanni, no bairro Mutirão. No bairro Primavera, dois jovens foram presos no ‘plantão do tráfico’. Material apreendido após troca de tiros em Resende

Divulgação/Polícia Militar

Criminosos trocaram tiros com policiais militares na sexta-feira (24) em Resende (RJ). O confronto aconteceu na Rua José Carlos Giovanni, no bairro Mutirão.

Segundo a Polícia Militar, a agentes estavam em patrulhamento pelo endereço com o objetivo de coibir o tráfico de drogas na localidade quando foram alvos de tiros efetuados por dois criminosos. Os policiais revidaram e houve confronto.

Os criminosos conseguiram fugir para uma área de mata. Não há informações sobre feridos.

Ao término do tiroteio, a PM encontrou duas garrafas de loló, nove cápsulas de pistola calibre nove milímetros, um celular, um cinto e um porta carregador.

O material apreendido foi levado para a delegacia de Resende, onde a ocorrência foi registrada.

Jovens presos no ‘plantão do tráfico’

Drogas apreendidas no “plantão do tráfico” em Resende

Divulgação/Polícia Militar

No bairro Primavera, também em Resende, dois jovens, ambos de 18 anos, foram presos na madrugada deste sábado (25). De acordo com a PM, os dois afirmaram que estavam no “plantão da venda de drogas”.

Durante a abordagem, um dos suspeitos se rendeu. Com ele, foram apreendidos R$ 201 em espécie e um celular.

Já o outro suspeito tentou fugir com uma sacola, mas foi capturado. Dentro da bolsa, foram encontradas 99 cápsulas de cocaína, 28 pedras de crack e 10 porções de maconha.

Os jovens e o material apreendido foram levados para a delegacia de Resende. Os suspeitos vão responder por tráfico de drogas.

Clique aqui e siga o g1 no Instagram

VÍDEOS: as notícias que foram ao ar na TV Rio Sul

valipomponi