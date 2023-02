criminosos-trocam-tiros-com-policiais-militares-em-resende

Tiroteio aconteceu no bairro Baixada da Olaria. Ninguém ficou ferido. Criminosos trocaram tiros com policiais militares na noite de terça-feira (8) em Resende (RJ). O confronto aconteceu na Rua Inácio Lopes Siqueira, no bairro Baixada da Olaria.

Segundo a PM, os agentes estavam em patrulhamento quando foram recebidos a tiros e revidaram os disparos.

Após o tiroteio, os policiais fizeram buscas pelas redondezas para localizar alguém que tivesse participado da troca de tiros, mas os criminosos conseguiram fugir antes. Ninguém ficou ferido.

O caso foi registrado na delegacia de Resende, que passa a investigar o crime. Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso.

