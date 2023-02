Criminosos usam CNPJ de empresa de Santa Bárbara d’Oeste para aplicar golpe de venda de carro

Criminosos anunciam carros por meio de site de vendas e usam CNPJ e endereço de morador de Santa Bárbara para conseguir dinheiro de vítimas. Criminosos usam CNPJ de empresa de Santa Bárbara d’Oeste para golpe em venda de carro

Um morador de Santa Bárbara d’Oeste (SP) tem sido procurado por vítimas de um golpe comum na internet. Golpistas utilizam um CNPJ da empresa dele em falsos anúncios de venda de carro e, quando as vítimas fazem o pagamento, os criminosos somem.

O golpe começa em um anúncio de veículo na internet, com bons preços. Os criminosos usam o documento de Agnaldo Cesar Cardoso para dar credibilidade. As vítimas acreditam, fazem o pagamento de um “sinal” para reservar o veículo, e em seguida os golpistas somem.

As pessoas que perderam dinheiro então vão atrás do morador de Santa Bárbara d’Oeste cobrando explicações. “As pessoas tem vindo até a minha residência, porque é o endereço da empresa, que é uma representação, e procurando por veículos. Só que o meu CNPJ não tem nada a ver, é uma representação de peças de moto” afirmou.

“Colocaram preços atrativos. Aí eles [vítimas] só descobrem o golpe quando chegam aqui em casa, que veem que é uma residência. Aí começa o transtorno”, lamentou.

O golpe é feito de forma estruturada, profissional. Os criminosos criaram um site e usam uma foto falsa da fachada da suposta loja de veículos, que seria no endereço da casa do Agnaldo. “Clicava no endereço que tinha e abria uma página com essa imagem. E lá tinham anúncios de vários veículos, motocicletas, parecia uma loja de verdade mesmo.”

“O apelo que eles usam é assim: como o preço está atrativo, não tem como eles fazerem reserva. Então pedem para a pessoa fazer uma antecipação do valor para fazer tipo um seguro, para eles segurarem o veículo. E algumas pessoas acabam caindo nessa situação.”

Prejuízos

O Fábio Ademir Scateloni, morador de Valinhos, foi uma das vítimas. Ele teve um prejuízo de R$ 10 mil. “[Suposto vendedor] me mandou vídeo do carro, me mandou CNPJ da empresa, da loja, endereço… Eles são bem profissionais mesmo, e bem convincentes”, contou.

Segundo ele, os golpistas “forçam” as vítimas a dar um sinal, sob pretexto que não reservam o veículo. Ele fez o pagamento e foi até o local.

“Chegando no endereço não existia loja, não existia nada, era uma casa normal, num bairro normal”, lamentou.

A Tamis Karina Simões Tofanini também foi enganada pelo falso anúncio. Ela tentou se precaver verificando o CNPJ, mas acreditou e acabou perdendo dinheiro. Nas conversas pelo Whatsapp, a vendedora parecida convincente.

“Eu fui pesquisar para ver se o CNPJ do contrato era válido, se realmente existia e tudo mais, e também pesquisei pelo carro, as documentações, e tudo batia, estava tudo certinho”, explicou. Ela conta que fez um Pix de R$ 3 mil e o restante ia financiar. “Mas o carro nunca chegou.”

Ela registrou um boletim de ocorrência, procurou o Procon e o site OLX, onde encontrou o anúncio. “E foi quando eu notei que o anúncio que eu tinha visto já estava como desativado.”

Apesar de não ter esperanças de recuperar o dinheiro, ela espera que os responsáveis sejam identificados.

Investigação

Em nota, a Polícia Civil informou que os policiais do 2º DP de Santa Bárbara estão apurando com a OLX para tentar identificar o anunciante. Segundo a investigação, o golpista indica a empresa do Agnaldo, que é lícita.

Segundo o delegado José Donizete de Melo, as equipes descobriram que uma das vítimas do anúncio também é de Santa Bárbara e, através dela, os agentes buscam chegar ao falso anunciante.

A expectativa é que em alguns dias os golpistas sejam identificados. A Polícia Civil orienta que as pessoas que forem comprar veículos com base em anúncios da internet nunca façam depósito como adiantamento para garantia do negócio, porque geralmente é golpe.

Já a OLX informou que está em contato com as autoridades para apuração dos fatos e para colaborar com as investigações.

A reportagem também procurou um dos bancos usados para fazer as transações. A explicação é que o banco entra em contato com o banco da conta onde foi feito o depósito, inclusive para bloquear o valor dessas contas e procurar garantir a devolução do dinheiro quando há contestações.

No entanto, no geral quando a vítima procura o banco, os golpistas já retiraram o dinheiro.

