Criptovaluta.it: la Germania approva una legge a favore di capitali nel mercato crypto

Gli Spezial Fund potranno includere nel loro portafoglio fino al 20% in criptovalute ed investire fino a 240 miliardi di euro in Bitcoin, Ethereum e in altre criptovalute



Che la Germania fosse uno dei paesi più avanti nell’integrazione degli asset crypto nel mondo della finanza tradizionale europea era cosa nota, ora però è a tutti gli effetti realtà.

Il parlamento tedesco ha infatti approvato una legge che permetterà agli Spezial Fund (fondi speciali) di includere nel loro portafoglio fino al 20% in criptovalute, “consentendo un investimento diretto ad un comparto che vale oggi 1.200 miliardi di euro e che potrà liberamente investire fino a 240 miliardi di euro in Bitcoin, Ethereum e in altre criptovalute”, spiega Gianluca Grossi di Criptovaluta.it che per primi hanno lanciato la notizia in Italia.

La Germania però non si ferma qui, e la Deutsche Börse, la società che gestisce la Borsa di Francoforte (la terza in Europa per capitalizzazione) punta tutta le proprie “chip a disposizione” e acquista le quote di maggioranza di Crypto Finance AG, il gruppo finanziario che si occupa di fornire veicoli di investimento basati sulle criptovalute. Un’acquisizione che segnala il nuovo corso della Germania nel territorio delle criptovalute, con Berlino che, si porta molti passi in avanti rispetto agli altri paesi membri dell’UE, ed apre a scenari più importanti del mero investimento diretto. La società svizzera controlla una divisione che offre infrastrutture per gli scambi finanziari basati su blockchain, appoggiandosi a progetti già esistenti.

Due notizie di portata epocale, sia per quanto riguarda il lato più strettamente finanziario del mondo Bitcoin, sia per quello funzionale e che riguarda la blockchain in quanto tale, perché l’acquisizione di Crypto Finance AG vale in primo luogo per le infrastrutture che il gruppo può impiegare a sostegno della finanza classica – e che girano su blockchain.

Questo potrebbe voler dire, anche se manca ancora la conferma di Deutsche Börse, la possibilità di creare borse con gli scambi registrati direttamente sul blockchain, cosa che è l’ipotesi più suggestiva emersa una volta reso pubblico l’accordo. In realtà, almeno in senso stretto, non una novità assoluta.

Già BEI, la Banca Europea degli Investimenti, ha emesso bond direttamente su rete Ethereum, che può garantire bassi costi di transazione (almeno rispetto al mercato secondario delle obbligazioni) e una maggiore livello di sicurezza. “Le istituzioni finanziarie anche legate al pubblico sono in realtà già da molto tempo nel settore, e non strettamente a scopo di investimento – prosegue Gianluca Grossi di Criptovaluta.it – “Il caso di BEI ha fatto da apripista nel comparto para-pubblico all’utilizzo di tecnologie basate su blockchain, spesso pre-esistenti e fuori dal controllo statale”.