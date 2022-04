Criptovalute lista: tutte le cripto principali (aggiornata 2022)

Sempre più spesso sentiamo parlare di nuove criptovalute e del Bitcoin come dei mezzi molto semplici per arricchirsi e fare soldi seduti comodamente da casa. Ovviamente gli esperti sanno già che non è tutto rose e fiori ed è necessario diversificare gli investimenti per poter avere un ritorno economico sul medio e lungo periodo.

Le criptomonete hanno subito un’accelerata incredibile grazie ai record di prezzi del Bitcoin e, con il passare del tempo, sono “spuntate” nuove criptovalute pronte a ripercorrere la stessa fortuna registrata con il Bitcoin. Nella seguente guida vi mostreremo tutte le migliori criptovalute su cui è possibile investire denaro, così da poter generare un utile profittevole tramite trading o vendita al momento opportuno.

Molti utenti alle prime armi si chiedono ancora come sia possibile guadagnare qualcosa con una moneta virtuale, ossia una moneta che non toccheremo mai con mano e che di fatto non è garantita da nessuno stato o da nessuna banca.

Di base la criptovaluta nasce come moneta di scambio o come “ricompensa” per le risorse hardware riservate alla generazione di nuovi blocchi all’interno di una blockchain, ma nel corso degli anni la diffusione è stata tale che le monete virtuali sono diventati a tutti gli effetti dei beni su cui è possibile investire e fare trading, esattamente come l’oro o qualsiasi altro “materiale vero”. Possiamo quindi guadagnare con le criptovalute in tre modi diversi:

Trading : è possibile investire denaro anche sulle oscillazioni del valore di una criptovaluta , esattamente come qualsiasi titolo in borsa. Con questo metodo è possibile guadagnare molto dalle criptovalute ad alta volatilità (come il Bitcoin) anche senza avere una singola criptovaluta in “tasca”, piazzando l’investimento giusto e chiudendo il trading al momento opportuno. Con questo metodo è richiesta una buona dose d’esperienza in trading e in titoli in borsa, oltre ad avere molto tempo a disposizione per seguire l’andamento della valuta in tempo reale.

Mining : sfruttando questo metodo prestiamo le nostre risorse hardware per certificare i singoli blocchi della blockchain , ricevendo in cambio della criptovaluta (o delle frazioni di criptovaluta). Questo era l'unico metodo per guadagnare criptovaluta agli esordi (ossia quando il Bitcoin non valeva nulla) , ma la crescita esponenziale delle blockchain e della capacità di calcolo richiesta per certificare nuovi blocchi è salita al punto che è necessaria l'energia elettrica prodotta dalla Svizzera per generare un singolo Bitcoin ! Ovviamente con criptovalute meno famose di Bitcoin si può ancora minare con discreto successo, ma sono comunque richiesti computer potenti e schede video di ultima generazione.

Acquisto/vendita: invece di minare nuova criptovaluta possiamo acquistare quella già in circolazione e conservarla nel nostro portafoglio virtuale (eWallet), in attesa di un salto di valutazione tale da farci guadagnare molti soldi. Questo resta il metodo più semplice e sicuro per fare soldi con le criptovalute, ma è necessario essere molto bravi a capire quale criptovaluta aumenterà il valore in maniera così netta da farci guadagnare.

Qualsiasi sia il metodo scelto è possibile sicuramente guadagnare con le criptovalute e, per gli investitori più oculati, è possibile anche ricavare ingenti somme di denaro “vero”, specie se decidiamo di puntare sulle criptovalute con una volatilità interessante.

Per andare sul sicuro nei seguenti capitoli vi mostreremo le principali criptovalute su cui è possibile investire denaro, seguita da una lista delle 90 valute più interessanti nel panorama.

Le principali criptovalute

Per poter investire in sicurezza i propri soldi può essere una buona idea dare uno sguardo alle criptovalute con il più alto volume di investimenti o con i margini di crescita più elevati, così da poter subito investire oculatamente. Ovviamente non c’è alcuna certezza di guadagnare, ma può essere un buon inizio puntare solo sulle criptovalute segnalate qui in basso.

Bitcoin

La regina di tutte le criptovalute è senza ombra di dubbio il Bitcoin, che di fatto ha “aperto le danze” nel settore portandosi nel tempo su quotazioni così elevate da far girare la testa a tutti gli investitori. La maggior parte degli utenti che sentono ora parlare di Bitcoin non hanno colto l’occasione di acquistare alcune unità agli esordi: è ormai lontano il periodo in cui era possibile ottenere molte unità di questa criptovaluta con un investimento molto basso.

Ai giorni nostri il Bitcoin vale davvero molto e non si sa se la bolla continuerà a crescere o scoppierà di punto in bianco: acquistarne una singola unità (quindi 1 Bitcoin) richiede un portafoglio per gli investimenti davvero cospicuo.

Provare a minare in autonomia Bitcoin (per aumentare la potenza di calcolo della blockchain) è oggi praticamente impossibile: sono necessarie intere server farm per generare un singolo Bitcoin, senza contare le spese di energia elettrica e di mantenimento dell’infrastruttura. Per chi vuole investire può essere una buona idea fare trading sul Bitcoin, vista la sua elevata volatilità: possiamo quindi piazzare investimenti sulla salita o sulla discesa del prezzo e generare dei buoni guadagni, specie se siamo già esperti del settore.

Ethereum

Altra criptovaluta su cui è possibile investire è Ethereum, che può vantare un buon margine di profitto sia per chi decide di acquistarla sia per chi vuole fare trading. La moneta è nata nel 2015 quindi non ha ancora esaurito del tutto l’effetto novità, specie considerando le quotazioni che ha raggiunto (sulla scia di Bitcoin): può essere un buon investimento sul medio periodo, mentre è tutto da valutare la volatilità sul lungo periodo. Ethereum è anche il nome della blockchain open peer-to-peer, che può essere utilizzata anche per altre criptovalute: esse possono sfruttare l’infrastruttura tecnologica di Ethereum per poter generare nuova moneta.

Oggi diventa sempre più difficile minare Ethereum con profitto, specie per chi dispone di risorse informatiche limitate; di contro resta ancora una delle migliori criptovalute per chi vuole fare trading o per chi vuole acquistare qualche unità in attesa di un aumento deciso del valore di mercato.

Binance Coin

Tra le valute che hanno impressionato di più gli investitori troviamo Binance Coin, la criptovaluta ufficiale del portale Binance (uno dei più famosi per l’exchange di criptovalute). Realizzata a luglio 2017 e disponibile a tutti nell’autunno dello stesso anno, vanta una buona volatilità essendo molto più giovane delle criptovalute più famose come Bitcoin ed Ethereum. Essa sfrutta la blockchain di Ethereum, quindi poggia su basi solide e sicure quando viene scambiata o acquistata.

Ovviamente questa moneta può essere acquistata sul sito di Binance, ma sono sempre di più gli operatori di trading che permettono di investire denaro sulla crescita o sulla decrescita del prezzo del Binance Coin, così da poter diversificare al massimo gli investimenti sulle criptovalute.

Dogecoin

Nata nel 2013 per prendere in giro Bitcoin, Dogecoin ha conquistato quasi per caso la notorietà tra le criptovalute, diventando la valuta con la volatilità davvero elevata, che l’hanno portata ad essere la quarta criptovaluta più scambiata al mondo. Il suo valore è in costante crescita e non è possibile prevedere quali vette raggiungerà: oggi è possibile acquistarla a prezzi davvero accessibili, rendendola di fatto la migliore criptovaluta per chi vuole iniziare ad investire nel settore ma non ha a disposizione un grande portafoglio.

Questa criptovaluta si presta molto bene anche nel trading, visto che vanta degli incrementi di valore assolutamente pazzeschi, anche nel giro di pochi minuti: probabilmente vale molto di più come moneta su cui fare trading che come moneta da acquistare e conservare per future vendite (visto che non è possibile prevedere il valore massimo che riuscirà a raggiungere).

Tether

Una delle monete più discusse nel panorama delle criptovalute è Tether, la più diffusa delle cosiddette stablecoin, ossia le criptovalute che hanno pochissime oscillazioni di prezzo nel corso del tempo e sono basati su un cambio solido con una moneta reale (in questo caso il dollaro americano). Allo stato attuale Tether offre un valore di mercato pari a un 1 dollaro americano, con piccole oscillazioni quotidiane. Questo è vero fino in parte: dando un’occhiata alla quantità di criptovaluta Tether in circolazione (attualmente oltre i 55 miliardi), l’azienda che gestisce Tether dovrebbe avere sui suoi conti corrente oltre 55 miliardi di dollari americani per poter garantire lo scambio 1:1, cosa molto difficile da dimostrare.

Questo ha portato Tether ad essere inquadrata come una possibile truffa, almeno finché non verrà dimostrato dall’azienda di possedere basi finanziare solide per poter coprire ogni Tether in circolazione. Fino a quel momento vi consigliamo caldamente di stare alla larga da questa criptovaluta, sia per il trading sia per l’acquisto.

Cardano

Cardano è un progetto open source per criptovalute che punta alla realizzazione di una piattaforma blockchain pubblica per la gestione degli smart contract. Alla base del successo di Cardano troviamo la tecnologia di blockchain Proof-of-stake, che permette di ridurre sensibilmente la capacità di calcolo necessaria per generare nuovi blocchi (rendendo quindi sempre possibile minare le nuove criptovalute senza impatti dal punto di vista energetico e climatico).

Questa criptovaluta può essere acquistata o minata senza grandi difficoltà, presenta un prezzo ancora molto accessibile alla maggior parte degli investitori e può essere anche una buon valuta su cui fare trading online.

Ripple

Altra criptovaluta da prendere in considerazione per i futuri investimenti è Ripple. Questa criptovaluta è alla base di XRP, un protocollo internet open source in cui le transazioni sono registrate su una blockchain verificata e sicura. Rispetto a Bitcoin Ripple offre una quantità massima di criptovaluta circolante molto più elevata: infatti sarà possibile mettere in circolazione fino ad un massimo di 100 miliardi di Ripple, conto i 21 milioni Bitcoin.

Ovviamente questa “abbondanza di moneta” la rende ancora poco appetibile per chi vuole acquistarla e rivenderla alla stregua del Bitcoin (sempre più difficile da produrre), ma nulla vieta di investire qualcosa in attesa di una crescita esponenziale della criptovaluta o di puntare sulle oscillazioni di prezzo e fare trading online.

Litecoin

Nel novero delle migliori criptovalute non poteva mancare Litecoin, una delle monete più diffuse insieme al Bitcoin (avendo un’età simile). Litecoin è una criptovaluta peer-to-peer basata su un progetto open source. Dal punto di vista tecnico risulta molto simile a Bitcoin, di cui ricalca il funzionamento della blockchain: la coniazione e la transazione di Litecoin avviene grazie ad un protocollo open source e permette di ottenere nuova moneta con una velocità maggiore rispetto al Bitcoin.

Litecoin è uno dei capisaldi tra le criptovalute di un buon investitore, lasciando ampio margine di scelta sia per l’acquisto diretto (almeno per chi ha un progetto d’investimento a medio e lungo periodo) sia per il trading; dal punto di vista del mining le risorse richieste sono già troppo elevate per il mining casalingo, mentre resta una delle monete più minate nelle server farm create per lo scopo.

Polkadot

Polkadot è una rete di blockchain creata per riunire altre blockchain, così da creare una sorta di nuovo web. Polkadot permette lo scambio di informazioni da blockchain private, pubbliche, permissionless e nuove tecnologie. Questa piattaforma di blockchain utilizza come moneta il Polkadot, basata su tecnologie molto simili a quelle viste su Ethereum (uno dei fondatori di Polkadot è fondatore anche della piattaforma Ethereum).

Questa criptovaluta vanta una buona volatilità, si mantiene su un prezzo accessibile per investimenti di medio e lungo termine e può essere una buona base su cui partire per riempire il proprio portafoglio virtuale o per realizzare trading online.

Bitcoin Cash

Bitcoin Cash è nato dalla scissione avvenuta all’interno del team che gestisce il Bitcoin tradizionale, fermamente contrari ad alcune caratteristiche presenti sulla criptovaluta per eccellenza. Con Bitcoin Cash avremo tra le mani una valuta con un funzionamento del tutto simile a Bitcoin, ma con un sistema di pagamento molto più veloce e l’adozione di blocchi da 8MB per la gestione degli elementi della Blockchain.

Tra le criptovalute il prezzo di Bitcoin Cash sta salendo a grande velocità e difficilmente si presta ancora per l’acquisto diretto o per il mining; tutt’altro discorso invece quando parliamo di trading, dove resta una delle migliori criptovalute su cui investire insieme al Bitcoin tradizionale.

Altre criptovalute

L’elenco delle criptovalute viste nel capitolo precedente sono attualmente quelle con il volume d’affari più grande, oltre ad avere margini di crescita costanti e remunerativi: basta davvero poco per capire subito dove puntare il prossimo investimento.

Ma se vogliamo prendere in esame qualche nuova moneta virtuale sconosciuta e con margini di successo meno evidenti (correndo quindi un rischio in fase d’investimento), qui di seguito troviamo l’elenco completo delle migliori 100 criptovalute che è possibile scambiare in trading o acquistare nel proprio portafoglio virtuale:

Conclusioni

Seguendo attentamente l’andamento di queste criptovalute nella borsa valori è possibile scegliere fin da subito la criptovalute su cui puntare (da conservare in attesa di un incremento del valore soddisfacente per i nostri interessi) o su cui fare trading (scegliendo quindi di puntare sulle fluttuazioni del valore).

Considerando la grande quantità di criptovalute presenti sul mercato (oltre 2.000), avere accesso ad una buona lista di criptovalute come quella presente in questa guida vi permetterà di indirizzare con oculatezza gli investimenti, così da aumentare le possibilità di generare un profitto nel tempo.

Per chi è davvero alle prime armi con le criptovalute e gli investimenti ad alto rischio, consigliamo di acquistare una criptovaluta emergente e a prezzo accessibile (non più di 10 € ad unità), così da poter conservare le unità in possesso in un portafoglio eWallet e procedere con la vendita solo quando il prezzo raddoppia o raggiunge il valore che ci siamo prefissati di guadagnare. Conviene sempre mettere in conto una possibile perdita: la criptovaluta scelta potrebbe svalutarsi così tanto da tagliare completamente il valore speso per procurarsi le unità, rendendo quindi l’investimento infruttuoso.

Se invece abbiamo già una buona esperienza con il trading online, ad esempio su eToro* o Bitpanda, le criptovalute sono il campo ideale su cui realizzare subito grandi profitti, visto che la volatilità dei prezzi è davvero elevata e spesso influenzata anche dalle notizie legate alla criptovaluta. Investiamo il giusto e siamo pronti a chiudere il trading in pochi secondi, così da lievitare la somma di denaro in maniera costante.

Altro consiglio da non sottovalutare è la diversificazione dell’investimento: non puntiamo solo su una criptovaluta ma prendiamo in esame almeno 5 o 6 monete, così che le fluttuazioni di prezzo verso il basso di una singola moneta non intacchino l’intero capitale investito.

Se invece stavamo pensando di minare criptovalute o poco note, possiamo affermare che è diventato praticamente un’impresa per chiunque: meglio quindi lasciar perdere e provare ad acquistare moneta virtuale già in circolazione o fare trading su alcune monete famose, così da vedere subito i risultati dell’investimento ed evitare di dover impegnare computer potenti per una piccola manciata di criptovalute (spesso vengono generati solo frazioni di criptovalute, rendendo molto difficile generare nuova moneta).