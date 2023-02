‘Crise de ansiedade’: Influencer brasileira fica horas sem contato com namorado turco após terremoto

Karine Pancier, de 30 anos, está de férias no Brasil, mas o namorado e a sogra ficaram em Istambul. Eles não se feriram. Karine e o namorado, na Turquia

Karine Pancier/ Divulgação

Uma influenciadora brasileira disse que passou por momentos de tensão quando soube do terremoto que atingiu a Turquia nesta segunda-feira (6). Karine Pancier, de 30 anos, está de férias no Brasil, mas o namorado e a sogra ficaram em Istambul, onde moram, e sentiram os tremores.

Eles não se feriram. A ocorrência não foi sentida com tanta intensidade na cidade (entenda abaixo).

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

“Quando eu soube da notícia, era em torno de 23h no Brasil e 5h da manhã na Turquia. Eu fiquei muito preocupada e enviei mensagens para meu namorado e minha sogra. Ambos não responderam, provavelmente por ser de madrugada e estarem dormindo”, disse.

“Tive uma crise de ansiedade, nesses momentos só imaginamos que aconteceu algo ruim. Mas, hoje de manhã, acordei com mensagens deles e estava tudo bem”, afirmou a jovem.

Terremoto na Turquia deixa brasileiros desabrigados, diz Itamaraty

Morando na Turquia

Moradora do país euro-asiático há dois anos, Karine está passando férias no Brasil desde dezembro. O namorado, Çağatay Tunç, é turco e chega a Florianópolis na sexta-feira (10). Em 27 de fevereiro, eles voltam para Istambul.

“A porta de vidro da minha sacada [na Turquia] quebrou pelos fortes ventos e neve, mas está tudo bem”, relatou Karine.

Ao g1 SC, disse passou algumas horas sem contato com os dois.

De magnitude 7,8, o terremoto atingiu uma cidade na região central da Turquia, perto da fronteira com a Síria. Mais de 3 mil mortes foram confirmadas até a última atualização da matéria.

Terremoto de magnitude 7,8 deixa mais de 2,7 mil mortos na Turquia e na Síria

Antes e depois: terremoto na Turquia destruiu prédios e monumentos

“Estou em férias no Brasil, mas muito triste com essa tragédia que aconteceu na Turquia. Expresso minha solidariedade e força aos turcos. Estou em orações por esse país que é meu lar e que sempre me acolheu tão bem”, disse.

Terremoto

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o tremor foi tão forte quanto um registrado no país em 1939 e que vitimou mais de 30 mil pessoas.

A Turquia é uma das zonas de terremotos mais ativas do mundo. Até a última atualização desta reportagem, milhares de pessoas ainda estavam desaparecidas.

Terremoto mata mais de mil pessoas na Turquia e na Síria

Arte/g1

Segundo especialistas e centros de pesquisa de atividades sismológicas, os principais pontos que podem explicar, em parte, o tamanho da destruição provocada são:

O fato de que a Turquia fica espremida entre três placas tectônicas que se atritam — a da Eurásia ao norte, a da África-Arábia ao sul, e a Placa da Anatólia.

Desta vez, o epicentro do tremor, ou seja, o ponto da superfície onde o terremoto é primeiro sentido, foi perto da cidade de Gaziantep, uma região no centro-sul da Turquia bem perto da fronteira com a Síria e próxima do encontro dessas placas.

Segundo o Centro Alemão de Pesquisa em Geociências, esse epicentro foi a 10 quilômetros da superfície, uma profundidade considerada baixa, muito próxima ao solo. O tremor de 1939, por exemplo, aconteceu a uma profundidade equivalente, cerca de 20 quilômetros.

Outro fator importante foi a força do abalo sísmico. Ao jornal “The New York Times”, Januka Attanayake, sismólogo da Universidade de Melbourne, na Austrália, disse que a energia liberada pelo tremor desta segunda foi equivalente a 32 petajoules, uma quantidade suficiente para abastecer a cidade de Nova York por mais de quatro dias.

Além de toda essa enorme quantidade de energia liberada inicialmente, de acordo com o USGS, o terremoto desta segunda foi seguido, 11 minutos depois, por um tremor secundário de magnitude 6,7 e, horas mais tarde, por um de magnitude 7,5, que provocaram maiores destruições.

Fora isso, houve mais de 40 réplicas — tremores menores que sucederam o principal.

Por causa das mudanças na crosta terrestre, grandes terremotos são frequentemente seguidos por esses tremores secundários. O de 1939, por exemplo, também produziu tremores do tipo. Contudo, com o passar do tempo e a consequente recuperação das falhas, esses eventos se tornam cada vez mais raros.

Apesar disso, ainda de acordo com o USGS, terremotos mais rasos, como esse da Turquia, são muito mais prováveis ​​de serem seguidos por tremores secundários do que terremotos mais profundos, com epicentros maiores que 30 km de profundidade.

Entenda porque a Turquia é tão atingida por terremotos

VÍDEOS: mais assistidos do g1 SC nos últimos 7 dias

Veja mais notícias do estado no g1 SC

Ufficio Stampa