Crise Yanomami: Cufa de Ribeirão Preto arrecada doações para povo indígena; saiba como ajudar

Estão sendo aceitas doações de todos os tipos de alimentos e água potável, além de dinheiro. Crianças e adultos são vítimas de desnutrição e de malária no território. Cufa em Ribeirão Preto realiza campanha em prol dos Yanonami

A sede da Central Única das Favelas (Cufa) em Ribeirão Preto (SP) está participando de uma campanha nacional para arrecadar doações para os indígenas Yanomami em Roraima (RR).

Estão sendo aceitas doações de qualquer tipo de alimento e água potável, além de dinheiro. (veja abaixo como ajudar)

Até o momento, várias crianças e adultos morreram desnutridos e outros estão sendo resgatados para receber atendimento por conta de subnutrição, malária, pneumonia e contaminação por mercúrio no território Yanomami.

A iniciativa é uma parceria com a Frente Antirracista, e as doações podem ser feitas por pessoas físicas ou empresas.

Criança Yanomami de 4 anos internada em hospital de Boa Vista para tratar desnutrição

Como doar alimentos e água potável

A primeira frente de doações tem como objetivo sanar necessidades emergenciais. Para doar esses itens, basta entrar em contato com a Cufa por meio das redes sociais ou ligar para o telefone (16) 99262-5033.

É necessário agendar a entrega dos produtos por esses canais, informou a organização.

Como doar dinheiro

A segunda frente tem o objetivo de arrecadar recursos financeiros para reformar um polo de saúde no povoado e construir outros dois centros para receber a população. Para fazer as doações em dinheiro, basta acessar o site.

Crianças Yanomami com desnutrição são atendidas na unidade

