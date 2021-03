crisi-coronavirus,-in-arrivo-il-reddito-di-emergenza-2021:-bonus-fino-a-1600-euro

Crisi Coronavirus, in arrivo nuove misure di sostegno per le famiglie in difficoltà. Con il Reddito di Emergenza 2021 bonus fino a 1600 euro

Il governo Draghi e le misure urgenti da intraprendere in questa emergenza che è da tempo anche economica. Servono sostegni alle famiglie in difficoltà, soprattutto a seguito della crisi che ha ulteriormente aggravato delle situazioni già precarie ante Covid. Per il 2021 ci saranno 32 miliardi che serviranno a finanziare il Reddito di Emergenza a sostegno delle famiglie in difficoltà. Ma anche per sostenere tante attività andate in crisi con l’arrivo della pandemia, che ha ingessato tanti settori ad oggi in perenne difficoltà. E’ questa la cifra che l’esecutivo destinerà all’emergenza con il prossimo decreto sostegno.

L’Italia, analizzando i dati Istat, si trova in una situazione abbastanza complicata da almeno 15 anni. Ad oggi la situazione è ulteriormente peggiorata con l’emergenza sanitaria che si è trasformata in emergenza economica per tantissimi settori. Il numero dei ‘poveri’ nel paese ha toccato quota 5,6 milioni, il 9,4% della popolazione. Un numero purtroppo in crescita, in modo considerevole negli ultimi mesi. Proprio per questo motivo una delle priorità del governo rimane quella della tutela della fasce deboli della popolazione.

Scopriamo chi potrà beneficiare del Reddito di Emergenza 2021: non tutti potranno farne richiesta

Crisi Coronavirus, tanti i provvedimenti in atto da parte del governo. Prima di tutto verrà finanziato un miliardo di euro per il reddito di cittadinanza. Poi si passerà al rifinanziamento del Reddito di Emergenza anche per il 2021 dove saranno prese in considerazione le condizioni di fasce della popolazione maggiormente colpita dalla crisi. Uno sguardo da parte del governo per condoni cartelle esattoriali e tasse arretrate. Insomma, provvedimenti per allievare le sofferenze di famiglie e parte della popolazione maggiormente in affanno.

Ma chi potrà beneficiare del reddito? Non chi percepisce già quello di cittadinanza o di assegni di invalidità. I destinatari della misura economica di sostegno saranno le famiglie con ISEE inferiore ai 15mila euro con un valore del patrimonio immobiliare inferiore ai 10mila euro. La somma percepita varierà dai 400 agli 800 euro per nucleo familiare. La cifra potrà arrivare fino a 1.600 euro per le famiglie numerose.

