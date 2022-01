crisi-della-logistica?-abs-wheels-porta-la-produzione-cinese-in-italia-e-turchia

Le catene di approvvigionamento globali sono in un grave stato di emergenza, per la pandemia e per l’impennata dei costi delle materie prime. Molte aziende europee, che si riforniscono in Far East, si vedono quindi costrette a cambiare strategia. Tra queste c’è il produttore svedese di cerchi in lega ABS Wheels, che ha deciso di abbandonare la produzione a contratto in Asia per rivolgersi a dei nuovi fornitori in Turchia e in Italia.

Il CEO di ABS Wheels Sweden, con sede ad Arlandastad, a nord di Stoccolma, Andie Lahdo, è convinto che “non sia più sostenibile rimanere in Asia con la produzione” per l’esplosione dei costi della logistica. Un container da 40 piedi che costava 2.200 dollari per portare la merce dall’Asia all’Europa, oggi arriva infatti a costare fino a 17.000 dollari.

Alla testata svedese TN il manager svedese ha detto: “Aumenti dei costi delle spedizioni così alti, alla fine dobbiamo ricaricarli sui prezzi finali del cerchio al consumatore. Ma i clienti non saranno disposti a pagare così tanto“. Lahdo, che pensa che “anche altre aziende dovrebbero svegliarsi”, ha trovato la soluzione per le sue ruote a marchio ABS Luxury Wheels, distribuite nel mercato svedese, in Europa e non si tratta solo di una questione di costi: “La produzione in Italia e Turchia è più costosa, ma le ruote sono in Svezia entro due settimane dall’ordine”.

