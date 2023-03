Crisi d’impresa: le novità del Milleproroghe in tema di immobili in costruzione

Il contenuto e le caratteristiche della polizza di assicurazione e il relativo modello standard che il costruttore è obbligato a consegnare in caso di vendita di immobili in corso di costruzione o da costruire non si applicano agli immobili per i quali il titolo edilizio sia stato rilasciato prima del 5 novembre 2022. Lo dice il comma 6 bis dell’art. 12 della L. 24 febbraio 2023, n. 14 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 con disposizioni urgenti in materia di termini legislativi e con proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2023.

Vittorio Ferla