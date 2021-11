crisi-gfvip:-liti-squalifiche-e-allontanamenti-i-concorrenti-rischiano-grosso

Oramai l’equilibrio all’interno della casa più famosa e spiata d‘Italia è veramente un’utopia. Tra i concorrenti del gfvip ogni momento è buono per polemizzare fare nascere crisi e litigare con chiunque.

In questi giorni ne abbiamo viste di tutti i colori sedie volare, ironie infelici, scuse forzate e chi più ne ha più ne metta. Alfonso Signorini, a dire la verità ce l’ha messa tutta quest’anno a fare l’edizione peggiore di tutte le precedenti.

Lite tra Miriana e Nicola: lei sbatte la porta e dà calci alle sedie.

Miriana pensava di essere stata chiara: Non vuole “andare troppo oltre” e quindi ha cercato di prendere educatamente le distanze. Nella lite avvenuta in casa, si vede Miriana sbattere la porta davanti alle incomprensioni con Nicola e prendere a calci una sedia.

Inoltre le è sfuggita anche una parolaccia nei confronti di Nicola. Il nervosismo è alle stelle e allo stesso tempo Miriana è sembrata affranta per via di Nicola che non riesce a capire la motivazione del suo allontanamento.

Bufera sull’attore romagnolo: il web chiede la squalifica immediata

Nuova bufera sulla Casa del Grande Fratello Vip. Alex Belli, parlando con Soleil Sorge e Davide Silvetri si è lasciato andare ad una frase particolarmente infelice rivolta a Manuel Bortuzzo. Immediata la reazione del web che sta chiedendo a gran voce la squalifica immediata di Alex Belli.

L’attore romagnolo si trovava accanto alla piscina con Soleil e Davide e i tre stavano facendo battute e ridevano goliardicamente parlando di un musical con una canzone che avevano scritto e di un’eliminazione in cui “uno a uno cadono” . Ipotizzando la scenetta, la Sorge ha indicato Davide come ultimo eliminato che sarebbe dovuto cadere ma subito dopo, Alex ha precisato ridendo: “Ultimo rimane Manu perché non può cadere”. Una frase giudicata da molti utenti inaccettabile e per la quale Belli dovrebbe essere squalificato in quanto ha deriso la disabilità di Manuel Bortuzzo.

La rissa sfiorata nella Casa del Grande Fratello Vip tra Aldo Montano e Alex Belli

La lite sta facendo discutere il web e ha diviso letteralmente il pubblico. Una diatriba nata nel corso della puntata di ieri sera, quando lo spadaccino è stato attaccato senza troppa retorica da Alex Belli

Tra Aldo Montano e Alex Belli volano parole forti durante la lite con cui è cominciato il nuovo giorno nella casa del Grande Fratello Vip 2021. “Ti prenderei a schiaffi”, dice Aldo mentre Belli prova a smorzare i toni. “Io non faccio così. Non faccio recite. Prima dici una cosa e poi cambi. Io sono rancoroso e me la tengo dentro. Io so chi sono e non ho bisogno di fare la guerra con te”, dice ancora Montano.

Clarissa Selassiè piange dopo una battuta. Soleil Sorge sbotta contro le Principesse. È tensione nella casa!

Una battuta sul pranzo preparato da Gianmaria Antinolfi, di turno in cucina con Sophie Codegoni e Nicola Pisu, ha scatenato la reazione di Clarissa Selassiè. La più piccola delle principesse non ha gradito una battuta sul cibo preparato da Gianmaria ed è scoppiata a piangere.

Soleil Sorge non tollera determinati atteggiamenti da parte dei coinquilini

Le lacrime di Clarissa hanno così portato alla reazione dell’influencer che si è scagliata contro le sorelle Selassiè. “Non si può dire assolutamente niente a nessuna delle sorelle che subito si reagisce in modo esagerato. Che mi vuoi venire a dire che per il riso non si può criticare dopo tutte le cose che si dicono qua dentro mi sembra esagerato. Anche io sono stata due mesi senza poter mangiare nulla con giusto un po’ di riso. Nella vita ci sono stati momenti che pur di non dover chiedere i soldi ai miei ho vissuto mangiando pasta e tonno. E adesso perché abbiamo criticato il riso. Dai su”, ha detto Soleil.

