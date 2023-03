crisi-idrica:-il-governo-lavora-a-un-decreto-e-alla-nomina-di-un-commissario-straordinario

Per far fronte all’emergenza idrica che sta interessando diverse zone dell’Italia, a cominciare dalle regioni del Nord-Ovest, lo scorso 1° marzo si è tenuta a Palazzo Chigi la prima riunione della Cabina di regia sulla crisi idrica, presieduta dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Il tavolo interministeriale ha visto la partecipazione di Matteo Salvini, Francesco Lollobrigida, Raffaele Fitto, Gilberto Pichetto Fratin, Roberto Calderoli, Nello Musumeci, il viceministro Vannia Gava e i sottosegretari Alfredo Mantovano e Alessandro Morelli.

Il Governo ha deciso di “definire un piano idrico straordinario nazionale d’intesa con le Regioni e gli Enti territoriali per individuare le priorità di intervento e la loro adeguata programmazione, anche utilizzando nuove tecnologie” e “avviando una campagna di sensibilizzazione sull’uso responsabile della risorsa idrica”. Il governo lavorerà “a un provvedimento normativo urgente che contenga le necessarie semplificazioni e deroghe e accelerando i lavori essenziali per fronteggiare la siccità” e individuerà “un Commissario straordinario con poteri esecutivi rispetto a quanto programmato dalla Cabina di regia”.

Soltanto pochi giorni fa, paventando il rischio che in alcune regioni si potesse arrivare a un razionamento della fornitura idrica, il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, aveva dichiarato: “Stiamo valutando la nomina di un commissario che abbia tutti i poteri sulla gestione dell’acqua”, spiegando che “serve un ragionamento integrato, che significa avere acqua da bere, acqua per irrigare e per produrre energia. Questo governo ha intenzione di presentare un piano idrico nazionale”.

Intanto resta particolarmente critica la situazione idrica della Lombardia. Lo stato delle riserve d’acqua nella regione, secondo Anbi Lombardia, vede un deficit di oltre il 55% rispetto alla media.

