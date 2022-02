Crisi Ilray e Totti, Noemi svela il regalo che il Capitano le ha fatto per San Valentino. “Inutile che nega, ecco la verità”

Francesco Totti ha assicurato che con Ilary Blasi va tutto bene e non c’è nessun divorzio all’orizzonte. Eppure, nonostante il rispetto richiesto dall’ex calciatore, continuano a trapelare gossip e indiscrezioni su una delle coppie più unite del mondo dello showbiz italiano. In particolare è Dagospia a fornire nuovi dettagli sulla faccenda: il portale diretto da Roberto D’Agostino è sicuro che la smentita di Totti sia stata solo di facciata e che nasconda ben altro.

In effetti Francesco è rimasto piuttosto generico: ha parlato di fake news e di rispettare i tre figli, senza però mai nominare Ilary Blasi o il suo matrimonio in generale. Un modo per mettere a tacere le malelingue per risolvere in privato qualcosa che davvero non sta più andando come un tempo? Secondo gli ultimi pettegolezzi riportati da Dagospia, Totti avrebbe conosciuto Noemi, una giovane tifosa romanista un anno fa.

A farli conoscere Alex Nuccetelli, noto ai più per essere l’ex marito di Antonella Mosetti nonché padre dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip Asia. Il pr e body builder romano aveva già presentato venti anni fa Ilary Blasi a Francesco Totti. Pare che l’ex capitano giallorosso e Noemi, che fisicamente ricorda molto la conduttrice Mediaset, si siano conosciuti ad un evento organizzato da Alex.

Nuccetelli è solito darsi da fare con serate e cene galanti in cui invita calciatori, sportivi, modelle, influencer e attrici. Eventi in cui si può parlare a quattr’occhi, conoscersi lontani dai paparazzi, dai fan, dai più curiosi. Nel 2021 Totti avrebbe dunque incontrato Noemi grazie ad Alex.

Un colpo di fulmine per entrambi – sostengono le malelingue – che avrebbe addirittura portato Totti a regalare a Noemi, in occasione del recente San Valentino, un mazzo di tredici rose rosse, una per ogni mese della loro “conoscenza”. Sarà vero? Dagospia fa inoltre sapere che Fiorella, la madre di Francesco, non ha mai provato troppa simpatia per la nuora Ilary Blasi. Quando il figlio le ha parlato di questo legame non era molto favorevole ma poi per amore dell’ex attaccante ha dovuto fare un passo indietro.

“Sarà contenta la madre del Capitano, mamma Fiorella, visto che ha sempre detestato la Blasi. Quando si fidanzarono non fu per niente contenta. Gli disse: ‘Te metti co’ ‘na ballerina, mah’…”. In più sul sito si legge: “È andata bene anche a Ilary – insistono gli “addetti ai livori” – si è liberata del “cerchio magico” di amici e tuttofare che gravita intorno a Totti che lei non sopportava più. Non amava per niente “le loro abitudini…”

