Crisi in Rai, Forti tagli a Un posto al Sole: Dopo Marina, Altri importanti personaggi lasciano la soap. “Contratti non rinnovati”. Fan in rivolta

E’ ufficiale l’addio di Nina Soldano, attrice che interpreta la perfida Marina, a Un posto al sole. Il motivo sarebbe economico e potrebbe preannunciare l’abbandono della famosissima soap di altri attori importanti. Sono più di 17 anni che la sensuale donna suscita l’interesse dei fans con le sue diatribe amorose e di affari con Roberto Ferri, interpretato da Riccardo Polizzy Carbonelli. La notizia della sua uscita ha scatenato l’ira dei telespettatori, che a gran voce hanno richiesto tramite i social alla produzione di ripensare a questa decisione, minacciando anche di non seguire più la soap.

Tutto è accaduto sulla pagina social dell’attrice, che ha voluto parlare direttamente ai suoi follower tramite un post su Instagram chiarendo che la decisione di far partire Marina e lasciare quindi Un posto al sole non parte da lei: “L’uscita di Marina non è stata una mia scelta. Se Marina tornerà e quando io questo non lo so, l’unica certezza è la sua partenza. Grazie per la stima, affetto e tanto amore, non fanno altro che riempirmi il cuore di gioia. Vi amo” Ha scritto Nina Soldano accompagnando il post con una foto che ritrae in primo piano un grande sorriso rivolto ai follower.

I commenti sono stati tantissimi e le hanno mostrato grande solidarietà e soprattutto affetto per il personaggio da lei interpretato a Un posto al sole, Marina. Nonostante sia diventata famosa per la sua mancanza di scrupoli, in tanti anni non ha mai stancato i telespettatori che hanno continuato a seguire le sue vicende all’interno della soap. Ecco alcuni dei commenti per Nina Soldano: “Come se avessero tolto Brooke Logan Forrester da Beautiful… Inammissibile”, “Rivogliamo Marina”, “Davvero furbi come garibuia a togliere il personaggio femminile più importante e centrale della serie (può essere amato o odiato ma è quella che da quasi 20 anni tiene banco nelle trame)”.

E ancora: “Un posto al sole senza Marina Giordano è davvero difficile da immaginare, soprattutto per chi come me lo segue da tanti anni. Mi auguro che sia un’uscita solo temporanea”; “Gli ascolti scenderanno senza di te. Vedrai come faranno presto a farti tornare!” Ma sembra che i telespettatori debbano rassegnarsi a non vedere più la loro “eroina” preferita ogni sera su Rai 3. La pandemia di Covid-19 ha causato problemi al mondo intero, alle aziende televisive e anche a una trasmissione che va in onda da ben 24 stagioni e ha registrato 5.600 puntate.

Secondo quanto ha riportato Fanpage, Nina Soldano e la produzione di Un posto al sole non avrebbero trovato un buon compromesso economico. “È da tempo che tra l’attrice e la Fremantle, la società che produce la soap opera, si dialogava per cercare di rinnovare l’accordo sulla base di nuove condizioni economiche che – così come ci rivela una fonte interna vicina alla produzione – non sarebbero state ritenute accettabili dall’attrice”. Non solo, i problemi causati dalla pandemia potrebbero portare all’abbandono di altri personaggi importanti.

E così ecco spuntare l’ennesima bomba: altri volti noti della fiction sarebbero pronti a lasciare il cast e la storia. L’anticipazione arriva sempre da Fanpage, che spiega come la produzione si sia vista costretta a far quadrare i conti e che questo li avrebbe costretti a “tagliare” altri personaggi eccellenti: “Un paio di personaggi eccellenti, di quelli che hanno fatto la storia di questa soap, potrebbero presto uscire di scena. Uno tra tutti, prossimo a uscire, è tra quelli che già più volte è entrato e uscito dal mondo di Un posto al sole”. Un cambiamento drastico per la soap, che dovrà puntare su attori sconosciuti.